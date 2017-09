Italia Georgia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Europei 2017 volley femminile)

Diretta Italia Georgia (LaPresse)

Italia-Georgia è la partita in programma oggi venerdi 22 settembre 2017 alle ore 15.00 secondo il fuso italiano al New Sport Palace di Tbilisi, quale primo incontro nella fase a gironi degli Europei di volley femminile 2017, organizzati in Georgia e Azerbaigian. Primo incontro ufficiale per la formazione di Mazzanti nella competizione continentale contro le padrone di casa: dopo la bellissima medaglia d’argento vinta alla World Grand Prix le azzurre puntano a obbiettivi ambiziosi per la rassegna iridata, che pure non le veder tra le favoritissime annunciate. Di certo la sfida di oggi comunque non dovrebbe risultare difficoltosa per la nostra nazione: la Georgia è nella competizione più in virtù del suo status di paese ospitante che per meriti sportivi. In effetti va detto che la squadra di Mazzanti è stata selezionata in un girone (quello B) abbastanza comodo sulla carta con Bielorussia e Croazia: solo quest’ultima potrebbe dare qualche grattacapo alle nostre ma le sensazioni sono più che ottime.

STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA GEORGIA

La Tv di stato si è assicurata ampia copertura per le sfide delle azzurre in questi Europei di volley 2017: appuntamento oggi quindi alle ore 14.50 per la diretta tv, con fischio d’inizio alle ore 15.00 per Italia-Georgia su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match confermata sul portale gratuito raiplay.it.

LE AMBIZIONI AZZURRE

Benché il calendario delle prossime sfide non pare troppo complicato per le azzurre, l’Italia non deve correre il rischio di sottovalutare le partite anche perché alcuni cambi necessariamente effettuati da Mazzanti solo pochi giorni fa hanno leggermente indebolito alcuni meccanismi che si erano sviluppati durante tutta l’estate. Se non ha infatti troppo sorpresa la mancata convocazione della Diouf di ritorno dall’infortunio, ha fatto senza dubbio male l’assenza di Sylla e soprattutto di Ofelia Malinov, che ha avuto in mano la regia del gioco italiano negli ultimi mesi. Di certo le scelte operate del ct della nazionale azzurra per sopperire alle assenti sono state molto intelligenti, ma il tempo per inserire i nuovi elementi della rosa non è stato poi tantissimo. I numeri e il pronostico comunque ci vedono indirizzate senza particolare affanno verso la qualificazione al tabellone finale, ma i primi responsi sullo stato di forma delle azzurre arriveranno proprio da questa prima sfida contro la Georgia. I successi conseguiti questa estate da parte delle nostre azzurre di certo sono incoraggianti: un cammino lineare nel torneo di qualificazione ai mondiali e un argento al World Grand Prix ottenuto alle spalle del Brasile. Staremo a vedere cosa la nazionale di Mazzanti riuscirà a mettere in campo.

