Juventus Torino/ Probabili formazioni: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 6^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Torino è una delle tre partite di anticipo per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: alle ore 20:45 di sabato 23 settembre va in scena il derby della Mole, una partita attesissima a prescindere e ancora di più se consideriamo il fatto che entrambe le squadre ci arrivano da imbattute, con la Juventus in testa alla classifica a punteggio pieno e il Torino che, reduce dalla vittoria di Udine, occupa la quinta posizione e conferma le sue ambizioni europee. Ottima partenza per entrambe dunque, e risultato forse non scontato; andiamo allora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV TORINO JUVENTUS

Juventus Torino, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare (precisamente Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLEGRI

Archiviata la vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare qualcosa: pronto a tornare Chiellini al centro della difesa al fianco di Rugani, con Buffon che si riprende la porta e i due terzini che saranno come da prassi Lichtsteiner e Alex Sandro. Il grosso punto di domanda arriva a centrocampo: il Bentancur visto mercoledì sera mette in crisi le scelte del suo allenatore, perchè merita decisamente una maglia. Quando tornerà Khedira ci saranno problemi di abbondanza, intanto secondo il regolare turnover ci sarà Pjanic al fianco di Matuidi - salvo sorprese. Dybala e Higuain viaggiano verso la conferma; difficile tenere fuori un Mandzukic in grande forma, più probabile pensare che il croato sia ancora titolare a sinistra, secondo il modulo utilizzato lo scorso anno. A destra qualche dubbio in più: finalmente potrebbe essere arrivato il momento di Bernardeschi? Da valutare, l’alternativa ovviamente è Cuadrado mentre Douglas Costa potrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, ma avere spazio nel secondo tempo.

TORINO: LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Arriva il derby e Sinisa Mihajlovic manda in campo la formazione migliore: non sarà comunque troppo diversa rispetto a quella che ha giocato alla Dacia Arena. In difesa dovrebbe rivedersi De Silvestri a destra, con Molinaro e Barreca (da valutare le condizioni di quest’ultimo) a giocarsi la maglia da terzino sinistro e la coppia centrale formata da N’Koulou ed Emiliano Moretti. A centrocampo praticamente certi del posto Baselli e l’ex di turno Rincon, che sono stati titolari anche mercoledì; fuori dai giochi infatti Joel Obi mentre Acquah dovrebbe farcela almeno per la panchina. L’assetto offensivo dovrebbe essere formato: Mihajlovic però si riserva di valutare chi tra Niang e Berenguer possa occupare la fascia mancina sulla linea di mezzepunte (con il possibile inserimento di Lucas Boyé, sempre una valida alternativa), mentre sono praticamente certi del posto Ljajic, che giocherà in posizione centrale, e Iago Falque che partirà da destra per sfruttare il suo mancino rientrando verso la porta. Prima punta ovviamente Andrea Belotti, che alla Juventus ha già fatto male in passato e che proverà a ripetersi, questa volta con un gol decisivo.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

TORINO (4-2-3-1): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 8 Baselli, 88 Rincon; 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 11 Niang; 9 Belotti

A disposizione: 1 Ichazo, 32 V. Milinkovic-Savic, 15 Ansaldi, 13 Burdisso, 97 Lyanco, 23 Barreca, 16 Gustafson, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 31 Boyé, 99 Sadiq

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Bonifazi, Obi

