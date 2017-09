Laver Cup 2017/ Streaming video e diretta tv, il programma del torneo con Federer e Nadal (tennis)

Roger Federer guida il Team Europa nella Laver Cup 2017 (Foto LaPresse)

La Laver Cup 2017 prende il via in questa giornata di venerdì 22 settembre: alle ore 13 scatta la prima edizione di un torneo che ci terrà compagnia fino a domenica, e che di fatto rappresenta una grande novità nel mondo del tennis. Alla O2 Arena di Praga si gioca quello che di fatto è assimilabile alla Ryder Cup del golf: una squadra europea sfida una squadra che rappresenta il Resto del Mondo in tre giorni di match, equamente suddivisi in tre singolari e un doppio per ogni giorno. Vince ovviamente chi si è aggiudicato più incontri; in caso di parità si giocherà un super tie break per assegnare il trofeo.

LAVER CUP 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA IL LAVER CUP 2017

In Italia la Laver Cup 2017 sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del telecomando oppure al 224 del pacchetto Sky, con la possibilità per tutti di seguire gli incontri anche in diretta streaming video senza costi, visitando il sito www.supertennis.tv.

IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Ad aprire il programma di venerdì 22 settembre, e dunque la Laver Cup 2017, sarà la sfida tra Marin Cilic e Frances Tiafoe, come detto alle ore 13; a seguire il secondo singolare metterà di fronte Dominic Thiem e John Isner. A questo punto ci sarà eventualmente una pausa - dipenderà da quanto dureranno i due incontri - e si riprenderà alle ore 19: da non perdere il match tra Alexander Zverev e Denis Shapovalov che si ritroveranno anche al NextGen Master di Milano e minacciano di dominare il mondo nei prossimi anni (e per tanto tempo). Si chiuderà con il primo dei doppi: per l’Europa in campo Tomas Berdych e Rafa Nadal, per il Resto del Mondo Nick Kyrgios e John Isner.

IL CONTESTO DELLA LAVER CUP

Torneo vero e proprio o semplice esibizione? Dirlo oggi è difficile: bisognerà valutare la condizione dei tennisti, le aspettative del pubblico e le partite in sé. Di sicuro l’intenzione di Rod Laver, che ha ideato il torneo che giustamente prende il suo nome, è quello che Europa e Resto del Mondo si diano battaglia come nei veri grandi appuntamenti; per il momento forse possiamo equiparare questo torneo a un match di Coppa Davis, vista la durata – tre giorni – e visto il contesto; permangono molti dubbi sull’effettivo equilibrio dei due team (e qui c’è poco che si possa fare se si vogliono i campioni) ma anche sul periodo dell’anno, cioè quando si sono già giocati i quattro Slam ma restano da onorare i due Master 1000 e, soprattutto, le Atp Finals per chi ci parteciperà. Tutto sommato, l’idea è lodevole e bisogna onorarla al massimo.

TEAM EUROPA

Il team Europa è capitanato da Bjorn Borg, 11 titoli Slam tra cui cinque Wimbledon consecutivi: i nomi sono pazzeschi e la sola presenza di Roger Federer e Rafael Nadal contribuisce ad alzare l’asticella della competizione e quella dell’attenzione e dell’interesse del pubblico. In più Borg può contare su Alexander Zverev, capofila della NextGen e già oggi numero 3 Atp con tanto di due Master 1000 in bacheca; sull’austriaco Dominic Thiem che minaccia di mettere i bastoni tra le ruote ai big; su Marin Cilic, reduce dalla finale persa a Wimbledon ma tre anni fa campione agli Us Open; e su Tomas Berdych, forse il veterano più costante nei primi dieci al mondo anche se gli è sempre mancato il guizzo per portare a casa i grandi traguardi. Una squadra di tutto rispetto, sicuramente favorita per la vittoria.

TEAM RESTO DEL MONDO

Il Resto del Mondo ha come allenatore John McEnroe, grande rivale di Borg e vincitore di 8 Major singolari in carriera; quattro dei sei giocatori sono americani. Jack Sock aveva stupito tutti con mesi straordinari a cavallo di 2016 e 2017 (finalista a Indian Wells) ma si è rapidamente perso per strada, pur rimanendo ad alto livello. Sam Querrey ha avuto un anno fantastico, giocando la semifinale a Wimbledon e i quarti agli Us Open, facendo fuori Djokovic e Murray in due anni consecutivi ai Championships; Frances Tiafoe è l’esponente della NextGen che non poteva mancare, ancora pochi risultati altisonanti ma per due volte ha fatto tremare Federer (l’ultima a Flushing Meadows) mentre John Isner può essere equiparato a Berdych per la costanza su alti livelli. La punta di diamante però è l’australiano Nick Kyrgios, uno dei giovani più promettenti ma ancora incapace di fare strada negli Slam (ha giocato la finale del Master 1000 di Cincinnati).

