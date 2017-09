Mondiale Ciclismo Bergen 2017/ Pirrone, secondo oro: vince anche la prova in linea juniores

Elena Pirrone - Instagram

Elena Pirrone è ancora una volta la protagonista dei Mondiali di ciclismo 2017, in corso di svolgimento in quel di Bergen, in Norvegia. La 18enne ciclista della nazionale italiana ha ottenuto infatti il secondo oro, nella prova in linea femminile categoria juniores. Più che un successo si può tranquillamente parlare di dominio assoluto, visto che il talento azzurro ha praticamente stracciato le avversarie, arrivando a vincere già con le braccia alzate sopra il traguardo. Un oro quindi più che meritato per la nostra Pirrone, ottenuto dopo una fuga che è durata più di 30 chilometri. Come già anticipato dal titolo, per Elena si tratta del secondo successo nel torneo intercontinentale, arrivato dopo la vittoria nella cronometro di qualche giorno fa. Tra l’altro un oro che è stato correlato da un bronzo sempre per l’Italia, visto che sul gradino più basso del podio si è piazzata un’altra giovane azzurra, Letizia Paternoster (secondo posto per la danese Jorgensen).

207 MEDAGLIE PER SAVOLDI

La 18enne di Bolzano, fra i migliori talenti che il ciclismo italiano può offrire, torna così in patria con due ori al collo, cosa che in pochi avevano pronosticato all’inizio della manifestazione, nonostante le qualità fossero indubbie già prima del Mondiale. La prova in linea si è dipanata su un percorso di 76,4 chilometri, un circuito cittadino lungo 19 km per un totale di 4 giri. La grande favorita era l’olandese Wieber, la campionessa europea in carica, distanziata però dalla nostra Pirrone. Dicevamo anche di un ottimo terzo piazzamento, quello della Paternoster, che è sempre stata nel gruppo delle inseguitrici, finendo poi terza nello sprint finale dietro alla danese. Con le due medaglie ottenute oggi, il commissario tecnico Dino Savoldi sale quindi a 207 titoli ottenuti dal 2001. Oggi pomeriggio si terrà la gara under 23.

© Riproduzione Riservata.