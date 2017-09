Moto 3 / Gp Aragon, Risultati prove libere Fp1 e Fp2: Canet leader al mattino

LaPresse - immagine di repertorio

Il Gp Aragon è iniziato di primo mattino per la Moto3, la classe che per prima scende in pista in ogni weekend del Motomondiale. La più piccola cilindrata è riuscita a girare su pista asciutta, e così ecco che la Moto3 ha ottenuto in questo venerdì mattina tempi migliori rispetto a quelli della classe regina, che ha dovuto fare i conti con la pioggia. Come quasi sempre succede anche in Moto3, la classifica dei tempi è praticamente un derby tra la Spagna e l’Italia, con i padroni di casa iberici che hanno conquistato le prime due posizioni. Miglior tempo per Aron Canet, che in sella alla sua Honda del team Estrella Galicia ha fatto fermare i cronometri in 1’59”114, precedendo in questo modo di appena nove millesimi il connazionale Joan Mir, anch’egli in sella ad una Honda ma del team Leopard Racing. Differenza davvero minuscola, che ci permette di dire come sia Canet sia Mir - rispettivamente terzo e primo nella classifica del Mondiale Piloti di Moto3 - possano ambire ad essere grandi protagonisti nel weekend di Aragon.

TERZO ANTONELLI E QUARTO BASTIANINI

Il miglior pilota italiano è stato Niccolò Antonelli, terzo con la sua KTM in 1’59”353 e dunque un ritardo di 239 millesimi dal tempo di Canet. Per Antonelli una bella prestazione nel contesto di una stagione difficile: speriamo che almeno qui ad Aragon Niccolò possa essere protagonista ai massimi livelli. Quarto posto per Enea Bastianini, compagno di squadra proprio di Canet con la Honda del team Estrella Galicia, che accusa un ritardo di 292 millesimi dalla prima posizione. Completa la top 5 un altro spagnolo, Jorge Martin, che precede Nicolò Bulega, sesto a 464 millesimi da Canet. Il primo pilota del ‘resto del mondo’ è il giapponese Tatsuki Suzuki, settimo, mentre non è cominciato benissimo il weekend di Romano Fenati, nono a 769 millesimi dal primo posto. Per quanto riguarda gli altri italiani, ecco tutti i loro piazzamenti: Dennis Foggia undicesimo, Andrea Migno dodicesimo, Fabio Di Giannantonio tredicesimo, Marco Bezzecchi sedicesimo, Lorenzo Dalla Porta diciannovesimo, Manuel Pagliani ventiseiesimo e Tony Arbolino ventottesimo.

© Riproduzione Riservata.