Moto2 / Gp Aragon, Risultati prove libere Fp1 e Fp2: Luthi il più veloce, Morbidelli è sesto!

Franco Morbidelli (LaPresse)

Si è da poco chiusa la Fp1 del Gp di Aragon per la moto 2: sulla pista spagnola i piloti della seconda classe motociclistica sono tornati protagonisti assoluti benché la pioggia abbia complicato non poco le cose per tutti. La pista del Motorland di Aragon, già appena bagnata per all’acqua caduta nelle ore precedenti ha più volte mutato volto a seconda delle differenti condizioni atmosferiche, decisamente peggiorante sul finale: negli ultimi minuti una vera bomba d’acqua appare essere caduta sul tracciato e molti piloti hanno rinunciato al time attack finale, puntando alla Fp2 del pomeriggio. Di fatto quindi i tempi registrati in questa prima sessione di prove libere della moto2 a Aragon appaiono non così di facile lettura e poco significativi: molti protagonisti non hanno girato al massimo preferendo prendere confidenza con la pista in vista di un’eventuale gara bagnata. Il primo tempo comunque è andato a uno dei grandi protagonisti del mondiale, in lotta con il nostro Morbidelli per il titolo iridato: lo svizzero Thomas Luthi ha infatti fermato il cronometro sul 2.09.869, quasi mezzo secondo avanti dell’azzurro Mattia Pasini, secondo, con Cortese terzo.

SESTO TEMPO PER MORBIDELLI

Solo sesto crono sul 2.10.600 al temine della Fp1 per il nostro Franco Morbidelli, sempre leader del mondiale anche alla vigilia del Gp di Aragon 2017: nessun problema per il pilota romano che prudentemente non ha esagerato sotto la pigia battente. Continuando la lista dei tempi, va detto che appena fuori dal podio provvisorio troviamo il tedesco Marcel Schrotter, mentre è scivolato alla quinta piazza Miguel Oliveria, a lungo il più veloce questa mattina nella sessione di prove libere. Con Morbidelli sesto va detto che completano la top ten un ottimo Pecco Bagnaia settimo con Vierge e Fernadez alle sue spalle mentre Steven Odendaal ha segnato il decimo miglior crono della Fp1. Tutto verrà chiaramente ridiscusso nel corso della Fp2 che per la Moto 2 a Aragon è stata messa in programma per le ore 15.10: la speranza è che nel frattempo la pista del Motorland di Aragon si asciughi un po’ o almeno smetta di piovere, altrimenti sarà difficile per i piloti prepararsi alla gara di domenica.

RISULTATI FP1

1 Thomas LUTHI 2'09.869

2 Mattia PASINI 2'10.293 0.424 / 0.424

3 Sandro CORTESE 2'10.308 0.439 / 0.015

4 Marcel SCHROTTER 2'10.472 0.603 / 0.164

5 Miguel OLIVEIRA 2'10.569 0.700 / 0.097

6 Franco MORBIDELLI 2'10.600 0.731 / 0.031

7 Francesco BAGNAIA 5 2'10.610 0.741 / 0.010

8 Xavi VIERGE 2'10.841 0.972 / 0.231

9 Augusto FERNANDEZ 2'10.861 0.992 / 0.020

10 Steven ODENDAAL 2'10.883 1.014 / 0.022

11 Joe ROBERTS 2'10.914 1.045 / 0.031

12 Jorge NAVARRO 2'11.169 1.300 / 0.255

13 Hafizh SYAHRIN 2'11.365 1.496 / 0.196

14 Alex MARQUEZ 2'11.427 1.558 / 0.062

15 Lorenzo BALDASSARRI 2'11.506 1.637 / 0.079

16 Fabio QUARTARARO 2'11.687 1.818 / 0.181

17 Andrea LOCATELLI 2'11.729 1.860 / 0.042

18 Xavier SIMEON 2'11.845 1.976 / 0.116

19 Remy GARDNER 2'11.902 2.033 / 0.057

20 Stefano MANZI 2'12.006 2.137 / 0.104

21 Simone CORSI 2'12.279 2.410 / 0.273

22 Luca MARINI 2'12.293 2.424 / 0.014

23 Brad BINDER 2'12.574 2.705 / 0.281

24 Tarran MACKENZIE 2'12.692 2.823 / 0.118

25 Khairul Idham PAWI 2'12.783 2.914 / 0.091

26 Isaac VIÑALES 2'12.849 2.980 / 0.066

27 Takaaki NAKAGAMI .0 2'12.928 3.059 / 0.079

28 Jesko RAFFIN 2'13.012 3.143 / 0.084

29 Dominique AEGERTER 2'13.513 3.644 / 0.501

30 Iker LECUONA 2'13.729 3.860 / 0.216

31 Federico FULIGNI 2'14.293 4.424 / 0.564

32 Tetsuta NAGASHIMA 2'14.334 4.465 / 0.041

33 Edgar PONS 2'15.663 5.794 / 1.329

49 Axel PONS

