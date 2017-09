Probabili formazioni/ Spal Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 6^ giornata)

Leonardo Semplici (LaPresse)

Spal-Napoli si gioca sabato 23 settembre 2017 alle ore 18.00 al Paolo Mazza: secondo match in programma nell’anticipo della sesta giornata della Serie A che torna protagonista dopo pochi giorni, visto il turno infrasettimanale. La compagine estense quindi torna tra le mura di casa dopo la débâcle subita per 2-0 contro il Milan nel turno precedente, nella speranza di mettere fine alla striscia di risultati negativa registrata ma l’impresa non sarà facile: di contro avrà infatti il Napoli di Sarri, primo nella classifica della Serie A a punteggio pieno. Gli azzurri hanno ben brillato in questo inizio di stagione con la Juventus è l’unica squadra finora ad aver messo a bilancio 5 vittorie in 5 turni disputati, oltre che registrare anche il miglior attacco del campionato con ben 19 gol a statistica. Vediamo ora in che modo le due compagini potrebbero schierarsi in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal-Napoli.

COME VEDERE SPAL NAPOLI IN DIRETTA TV

Il match di sabato tra Spal e Napoli sarà visibile in diretta tv sia sul satellite che sul digitale terrestre dalle ore 18.00: sulla piattaforma di Sky l’appuntamento per tutti gli abbonati sarà ai canali Sky Sport 1 (201), Sky Supercalcio (205), Sky Calcio (251); su Mediaset Premium l’appuntamento sarà su Premium sport e Premium Sport HD.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Nell’ultima sfida contro le Big in questi inizio difficilissimo per la neopromossa Spal, il tecnico Leonardo Semplici dovrebbe confermare molto dei giocatori già visti in campo solo pochi giorni fa contro il Milan nel turno infrasettimanale, magari dando maggior spazio a qualcuno che San Siro lo ha visto solo per pochi minuti. Nel classico 3-5-2 Gomis rimane tra i pali anche se la pressione si farà sentire molto contro una formazione come quella del Napoli, mentre nel reparto difensivo confermato anche Vicari con Felipe e Salamon a completamento (ma con Schiavon scalpitante dalla panchina).Viviani non dovrebbe mancare al centro del campo, con Schiattarella e Grassi ai suoi lati: Mattiello e Lazzari dovrebbero invece andare sulle fasce nonostante il doppio impegno in pochi giorni. Per la doppie unta d’attacco pare che l’unico confermati sia Borriello, rimasto a lungo in panca contro il Milan: con lui Antenucci pare aver recuperato molto bene, ma Paloschi potrebbe voler il riscatto sul campo dopo la prova opaca del turno precedente.

SARRI SCEGLIE DI NUOVO I TITOLARI

Nonostante l’avversario di certo non impegnativo come la Lazio, vinta per 4-1 nel turno infrasettimanale di Serie A, per la formazione del Napoli Sarri non rinuncerà ancora una volta ai suoi titolari: l’obiettivo della sesta vittoria di fila a punteggio pineo fa davvero gola agli azzurri. Tante certezze e pochi dubbi quindi per l’11 campano che vedrà nel solito 4-3-3 Reina tra i pali con Albiol e Kouliably al centro del reparto difensivo e Ghoulam e Hysaj che torna dal primo minuto in campo, pronti a intervenire sulle fasce. Solito ballottaggi a centrocampo, ma viste la formazione andata in campo contro la Lazio mercoledì scorso consegniamo le maglie da titolari a Zielinski e Diawara con il solito Hamsik titolare ma pronto ad uscire quando scatta il sessantesimo minuto di gioco. Per l’attacco i tofosi chiamano a gran voce l’ingresso da titolare di Milik, ma Mertens persegue il titolo di capo cannoniere della Serie A, approfittando di uno stato di grazia in area davvero eccezionale a cui Sarri potrebbe non voler fare a meno neanche al Mazza. Detto del dubbio per la punta di diamante il reparto verrà completato con i soliti Callejon e Insigne.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): 1 Gomis, 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 88 Grassi, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 22 Borriello. All Semplici

A disposizione: Marchegiani, Poluzzi, Cremonese, Konate, Vaisanen, Costa, Rizzo, Mora, Vitale, Schiavon, Paloschi, Bonazzoli.

Indisponibili: Della Giovanna, Meret, Floccari

Squalificati: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam: 20 Zielinski, 42 Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All Sarri

A disposizione: Sepe, Rafael, Mario Rui, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Rog, Giaccherini, Allan, Jorginho, Ounas. Milik

Indisponibili: -

Squalificati: -

