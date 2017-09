Ravenna Modena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ravenna Modena - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Modena sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini: la partita è in programma alle ore 20:45 di venerdì 22 settembre ed è valida come anticipo per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. L’incontro è un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza in quanto la classifica di entrambe le contendenti è alquanto deficitaria. Da un punto di vista tattico, questa partita mette di fronte due modi di proporre calcio piuttosto differenti che potrebbero dare luogo ad un match quanto mai divertente e pieno di gol. Particolare importanza avranno le corsie laterali che sembrano essere le zone in cui c’è la minore densità e quindi potrebbe presentare i maggiori spazi da sfruttare.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA RAVENNA MODENA

Ravenna Modena sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre gratuito e disponibile anche al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Stream. Come tutte le partite di Serie C, sarà inoltre disponibile pure sulla piattaforma a pagamento di Sportube.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Il Ravenna occupa il terzultimo posto in piena zona play out con 3 punti conquistati per effetto 1 sola vittoria e 3 sconfitte che sono peraltro consecutive con un bilancio di 5 gol realizzati e ben 10 subiti. Il Modena è addirittura ultimo ancora fermo al palo con quattro sconfitte consecutive da metabolizzare mentre il bilancio realizzativo racconta di una sola rete all’attivo a fronte di ben 8 subite. Insomma, ci sono in palio 3 punti molto importanti che potrebbero dare una svolta soprattutto sotto il profilo psicologico. Nell’ultima giornata di campionato disputata il Modena ha perso pesantemente per 3-0 in casa contro il Renate mentre il Ravenna ha ceduto per 3-2 sul campo del Teramo.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Ravenna dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un 4-3-1-2 piuttosto offensivo anche se alcuni accorgimenti rispetto alle ultime uscite saranno senza dubbio prese. In porta Venturi mentre nella linea difensiva dovremmo trovare Ballardini largo sulla destra, Venturini nel mezzo al fianco di Lelj mentre Barzaghi è in vantaggio su Ronchi per quanto concerne il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo fulcro e punto di riferimento Papa con Cenci nel ruolo di mezzala di destra (potrebbe anche esserci la sorpresa Magrini), e Piccoli dall’altro lato. La coppia offensiva dovrebbe essere composta da Maistrello e dal senegalese Samb alle cui spalle andrà ad agire come trequartista Selleri.

Il Modena invece dovrebbe adottare un sistema di gioco basato sul modulo 3-5-2 con Manfredini a difendere la porta ed nel pacchetto dei tre Sosa sarà il centrale con Polverini come difensore di centrosinistra e Ambrosini in vantaggio su Adriano sul fronte opposto. Sulla corsia di destra spazio a Calapai con Popescu che sarà chiamato ad agire sulla sinistra mentre nel mezzo le chiavi del centrocampo saranno affidate a Carraro con interni Giorno ed uno tra Cappellini e Momente. In avanti sicuro del posto Maritato al cui fianco dovrebbe agire Galuppuni con Castagna pronto a dare il proprio contributo anche a gara in corso.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Le principali compagnie di scommesse, tra cui la Snai, hanno proposto delle quote che orientano il Ravenna ad essere la squadra favorita anche perché deve smuovere la classifica contando sul fattore campo. In particolare la vittoria dei padroni di casa darebbe diritto ad una quota pari a 2,05 mentre il pareggio viene pagato 3,20 e l’eventuale successo esterno del Modena arriva a 3,55. L’Under 2,5 invece viene dato 1,67 contro un Over 2,5 del 2,05.

