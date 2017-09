Roma Udinese/ Probabili formazioni: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 6^ giornata)

Probabili formazioni Roma Udinese (LaPresse)

Roma Udinese è l’anticipo che apre la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: alle ore 15.00 di domani, sabato 23 settembre, si scenderà in campo all’Olimpico. La Roma di Eusebio Di Francesco vuole confermare i segnali di crescita dimostrati nelle ultime giornate e infilare la terza vittoria consecutiva, l’Udinese di Luigi Delneri invece sta vivendo un difficile inizio di campionato e cerca una reazione su un campo difficile, che dia risposte positive all’allenatore e possibilmente anche qualche punto. Andiamo allora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Udinese.

ROMA: LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Come accennavamo, la Roma di Eusebio Di Francesco sembra che stia finalmente per decollare. Non si discute il modulo 4-3-3, marchio di fabbrica del mister fin dai tempi del Sassuolo, potrebbero però esserci alcune novità di formazione rispetto a Benevento, per far ruotare tutti i giocatori in una fase già fitta di impegni. Ad esempio a centrocampo potrebbero tornare tutti i titolari, dunque con De Rossi e Nainggolan insieme a Strootman, l’unico che è sceso in campo nel turno infrasettimanale. In difesa non si discutono Alisson e Manolas, come terzino destro dovrebbe esserci Florenzi che a Benevento ha giocato pochi minuti mentre dall’altra parte Kolarov è favorito su Bruno Peres e Juan Jesus più di Fazio dovrebbe affiancare Manolas nella coppia centrale. In attacco non ci sono dubbi su Dzeko centravanti e su Perotti, la terza maglia a disposizione è però contesa da El Shaarawy, Under e Defrel, con il primo leggermente favorito.

UDINESE: LE SCELTE DI DELNERI

Modulo 4-4-2 per l’Udinese di Luigi Delneri, per dare ordine e stabilità in vista di un impegno decisamente complicato. Curiosamente ci dovrebbe essere un dubbio per ciascun reparto: in difesa Angella è favorito sull’affaticato Danilo per affiancare Nuytinck nella coppia centrale davanti a Scuffet, mentre i terzini saranno Stryger a destra e Samir a sinistra. A centrocampo il dubbio riguarda Fofana e Barak, con il primo favorito per una maglia da titolare al fianco di Behrami, mentre sulle fasce non dovrebbero esserci particolari dubbi, con De Paul a destra e Jankto a sinistra. Lasagna, che segna da due partite consecutive, è invece la certezza in attacco, ma al suo fianco chi ci sarà? Al momento Maxi Lopez sembra favorito su Bajic.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Moreno, Fazio, Castan, Bruno Peres, Gerson, Gonalons, Pellegrini, Under, Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Emerson, Karsdorp, Schick.

UDINESE (4-4-2): Scuffet; Stryger, Angella, Nuytinck, Samir; De Paul, Fofana, Behrami, Jankto; Maxi Lopez, Lasagna. All. Delneri.

A disposizione: Bizzarri, Pezzella, Bochniewicz, Danilo, Adnan, Barak, Balic, Hallfredsson, Ingelsson, Matos, Ewandro, Bajic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Widmer, Perica.

