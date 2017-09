Serie A/ Probabili formazioni: Cuadrado confermato, Shick ancora out, André Silva torna in panca (6^ giornata)

Cuadrado, attaccante Juventus - LaPresse

Non si tira il fiato in Serie A. Chiuso soltanto poche ore fa il quinto turno, è già tempo di giocare la sesta giornata della stagione 2017-2018. Diamo quindi uno sguardo generale alle probabili formazioni che i vari allenatori manderanno in campo nelle prime ore. Schieramenti che ovviamente saranno condizionati dai molteplici impegni ravvicinati, sia per quanto riguarda il campionato sia per via delle coppe, visto che settimana prossima tornano Champions ed Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERIE A PER LA SESTA GIORNATA

Si comincia presto, con la sfida delle ore 15:00 di domani pomeriggio fra la Roma e l’Udinese allo stadio Olimpico. Per i giallorossi dovrebbe essere ancora out Patrik Schick, con il giocatore della nazionale ceca finalmente arruolabile a partire dalla prossima settimana. A centrocampo si dovrebbero rivedere i titolari Nainggolan, De Rossi e Strootman, con Gonalons e Pellegrini che tornano quindi in panca. Nei friulani, ancora assente Widmer, probabile 4-1-4-1 con il confermatissimo Lasagna sull’esterno di sinistra, e Maxi Lopez prima punta centrale.

Il secondo anticipo della sesta giornata sarà la sfida di Ferrara fra la Spal di Semplici e il Napoli. Come da copione, dovrebbero vedersi poche novità in casa partenopea, con Callejon, Mertens e Insigne davanti, e Milik che si accomoda in panchina. Torna Hysaj dal primo minuto, mentre a centrocampo solito ballottaggio fra Allan e Zielinski con il primo leggermente in vantaggio. Fra le fila biancoazzurre, invece, probabile coppia d’attacco Borriello e Antenucci, entrambi in panchina nella sfida contro il Milan di mercoledì sera. Ancora assente Floccari.

Il sabato della sesta giornata si chiuderà alla grande con il derby Juventus-Torino, match con fischio di inizio alle ore 20:45. Allegri dovrebbe confermare Cuadrado, il migliore in campo nella gara contro la Fiorentina. In attacco pochi dubbi, con Higuain e Mandzukic titolari, e Dybala in posizione da trequartista. A centrocampo ballottaggio Pjanic-Bentancur, con Matuidi che invece dovrebbe partire dal primo minuto. Torna Buffon mentre sulla destra dovrebbe giocare Lichtsteiner. Il Torino non dovrebbe invece prevedere grandi sorprese: Belotti punta più avanzata, con Niang, Ljajic e Iago Falque alle sue spalle. Da valutare le condizioni di Acquah.

La domenica di Serie A inizierà con il classico anticipo delle ore 12:30, la sfida del Marassi fra la Sampdoria e il Milan. Blucerchiati in campo con il solito 4-3-1-2 con Caprari e Quagliarella coppia più avanzata, spalleggiati da Alvarez in vantaggio su Ramirez per una maglia da titolare. Nel Milan, probabile nuova panchina per André Silva, in campo contro la Spal mercoledì. Kalinic al centro dell’attacco con Suso e Calhanoglu leggermente più arretrati. In difesa dovrebbe rivedersi Musacchio dal primo minuto dopo la panchina di mercoledì. Sulla fascia destra, infine, favorito Calabria su Abate.

L’Inter scenderà in campo alle ore 15:00 per ospitare fra le mura di casa di San Siro, il Genoa. Rispetto alla partita di Bologna, Luciano Spalletti potrebbe rimandare in campo dal primo minuto Dalbert sulla corsia di sinistra, con Nagatomo che si accomoderà di conseguenza in panchina. Probabile qualche novità a centrocampo, vista la prestazione del Dall’Ara, con Gagliardini e Vecino sulla mediana, e Borja Valero al posto di Joao Mario sulla trequarti. Nel Genoa, Juric pensa ad un 3-4-2-1 con il gioiello Pellegri in posizione più avanzata, spalleggiato da Palladino e Taarabt. Non dovrebbe essere del match, l’ex Pandev, così come Lapadula, ancora infortunato.

Il Crotone affronterà il Benevento domenica alle 15:00, match importante in ottica salvezza. Nicola, allenatore dei calabresi, dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco formata da Tumminello e Tonev, in vantaggio su Trotta e Budimir. Assenti Nalini e Martella. Nel Benevento, invece, probabile 4-4-2 con Puscas e Iemmello coppia d’attacco. In dubbio la presenza a centrocampo di Ciciretti, nonché quella di D’Alessandro, entrambi non al 100%.

Dopo la bruciante sconfitta interna col Napoli, la Lazio vola a Verona per sfidare l’Hellas a partire dalle ore 15:00. Inzaghi ha perso De Vrij, Basta e Bastos mercoledì sera, e di conseguenza manderà in campo dal primo minuto Patric a destra e Lukaku a sinistra. Resto della formazione come da copione, anche se bisognerà capire se Nani debutterà in attacco, per concedere magari un turno di riposo a Luis Alberto e o a Milinkovic Savic. Negli scaligeri, modulo ad albero di Natale, il 4-3-2-1, con Pazzini prima punta più avanzata, spalleggiato dalla coppia Verde e Valoti. Ancora out Zuculini.

Il Cagliari ospiterà in Sardegna il Chievo a partire dalle ore 15:00 di domani pomeriggio. Il tecnico dei rossoblu, Rastelli, punta su un 4-3-1-2 con Joao Pedro nella classica posizione di trequartista alle spalle del duo Sau-Pavoletti. Ancora assente Van der Wiel, dato comunque in recupero. Chievo senza grandi novità, con Maran che conferma il suo 4-3-1-2 con Birsa dietro alle due punte Inglese e Pucciarelli. Corre verso il rientro Meggiorini, che potrebbe rivedersi fra i convocati la prossima settimana.

Il Sassuolo riparte dal Mapei Stadium, dove domenica, alle 18:00, sbarcherà il Bologna. Un derby tutto emiliano fra due squadre che esprimono senza dubbio un buon calcio. Bucchi potrebbe mandare in campo dal primo minuto Matri, in gol mercoledì sera, con Politano al suo fianco. Da valutare le condizioni di Berardi, che dovrebbe comunque saltare anche la sfida di Reggio Emilia dopo il turno infrasettimanale. Nel Bologna, sempre out Torosodis, mentre potrebbe dare forfeit anche l’interessante Maietta. Davanti, confermatissimo il tridente Verdi, Petkovic, Di Francesco, in gran spolvero contro l’Inter.

Dopo la buona prova contro la Juventus, seppur terminata con una sconfitta, Fiorentina in campo al Franchi per il posticipo delle 20:45 di domenica: di scena la sfida con l’Atalanta. Pioli non potrà contare su Badelj, squalificato dopo il rosso di mercoledì. In attacco dovrebbe essere confermato il poker del 4-2-3-1 dello scorso turno, quindi Simeone in posizione più avanzata, con Chiesa, Thereau e Benassi sulla trequarti. A centrocampo, probabile coppia di mediani Benassi-Veretout. Nell’Atalanta, invece, modulo 3-4-1-2, con Petagna e Gomez davanti, supportati dal neo-acquisto Ilicic.

