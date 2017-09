Bari-Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari-Ternana: qui Salvatore D'Elia, 29 anni, difensore del Bari (LAPRESSE)

Bari-Ternana, diretta da Ghersini Davide, è una delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie B 2017-2018: il match si gioca sabato 23 settembre 2017 allo stadio San Nicola, calcio d’inizio alle ore 20:45. Il campionato cadetto torna in campo dopo il turno infrasettimanale, in cui il Bari ha piegato 1-0 la Cremonese portandosi a 6 punti in classifica; la Ternana (5 punti) invece ha sospeso e rinviato per pioggia la sfida casalinga contro il Brescia. Nel prossimo turno il Bari sarà impegnato a La Spezia e la Ternana in casa contro il Venezia: entrambe scenderanno in campo sabato 30 settembre alle ore 15:00.

Nel turno infrasettimanale il Bari di mister Fabio Grosso ha ottenuto una vittoria scacciacrisi contro la Cremonese: decisivo il gol di Riccardo Improta a metà del secondo tempo (72’). Il ventitreenne esterno partenopeo ha pescato un bel jolly dal limite dell’area, convergendo da sinistra e superando il portiere avversario con un destro basso sul primo palo. Importa rimane quindi l’uomo del momento in casa biancorossa, dopo la doppietta realizzata nel precedente ko per 3-2 a Frosinone. Bari che così ha interrotto la serie di 3 sconfitte di fila, ridando ossigeno alla classifica. La Ternana invece è scesa in campo al Liberati contro il Brescia, ma la sfida si è interrotta dopo un quarto d’ora a causa del violento acquazzone abbattutosi su Terni. Al San Nicola le Fere cercheranno di ottenere il primo successo esterno del campionato: nelle prime 2 trasferte hanno pareggiato 3-3 a Salerno e perso di misura (1-0) a Cesena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA BARI TERNANA

Bari-Ternana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407626. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI

Martedì Fabio Grosso ha ridisegnato tatticamente il suo Bari, mutando il 4-3-3 delle prime giornate in un 3-5-2 che ha fornito buone risposte. Probabile che il mister confermi questo secondo assetto contro la Ternana: previsti quindi Micai in porta e Capradossi, Marrone e Gyomber in difesa. Improta e Fiamozzi saranno gli esterni a tutta fascia, mentre per vie centrali dovrebbero agire Petriccione, Basha e Busellato. Davanti il tandem formato da Floro Flores e Brienza, con Nenè prima alternativa. La Ternana allenata da Sandro Pochesci dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 di martedì: tra i pali Plizzari, davanti a lui i difensori centrali Gasparetto e Marino, terzini Valjent e Favalli. A metacampo Bordin affiancato da Varone e Difendi, tra le linee Tremolada e in attacco il tandem formato da Carretta e Montalto.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse propongono pronostici favorevoli ai padroni di casa. snai.it ad esempio valuta 1,70 il segno 1 per la vittoria del Bari, 3,40 il segno X per il pareggio finale e 5,50 il segno 2 per il successo esterno della Ternana. Opzione Under a quota 1,65, Over a 2,10, opzione Gol quotata 2,00 e NoGol a 1,75.

