Bisceglie-Leonzio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Sicula Leonzio, LaPresse

Bisceglie-Sicula Leonzio, diretta dal signor Meraviglia della sezione di Pistoia, sabato 23 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra aspiranti squadre rivelazioni nel girone C del campionato di Serie C, nel quale sia i pugliesi sia i siciliani sono neopromosse dalla Serie D, di cui l'anno scorso hanno vinto i rispettivi gironi.

Giunte alla quinta giornata di campionato, le due squadre sono reduci però da una dura battuta d'arresto. Bisceglie e Sicula Leonzio si sono ripresentate tra i professionisti dopo molti anni, con i siciliani che rappresentano la cittadina di Leonzio con un nuovo club rispetto all'Atletico Leonzio che negli anni Novanta era arrivato fino alla terza serie. Il Bisceglie era partito in questa nuova avventura in campionato con una vittoria esterna contro la Paganese ed un successo interno contro la Virtus Francavilla, la Sicula Leonzio aveva iniziato battendo il Matera per poi pareggiare in trasferta contro il Trapani. Negli ultimi match disputati in casa sabato scorso, le due formazioni sono andate però incontro ad una durissima battuta d'arresto. Il Bisceglie ha ceduto di schianto contro il Catanzaro, subendo un netto zero a due, mentre la Sicula Leonzio ha subito addirittura tre reti in casa contro la capolista Monopoli. Due bagni d'umiltà per due squadre che avevano avuto un impatto sul nuovo torneo di Serie C davvero sfavillante, ma che hanno dovuto fare i conti con la necessità di continuità che un campionato competitivo come quello di quest'anno richiede. Lo scontro diretto dirà molte cose sulle ambizioni delle due formazioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile seguire in diretta tv la sfida, ma si potrà comunque seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro sul sito sportube.tv, sottoscrivendo una delle formule di abbonamento oppure acquistando la singola partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Bisceglie scenderà in campo con Crispino in porta alle spalle di una difesa a quattro con Petta ed il croato Jurkic difensori centrali, il bosniaco Markic, impiegato come terzino destro ed il francese Giron impiegato in posizione di terzino sinistro. A centrocampo altri due elementi di nazionalità croata, Vrdoljak e Boljat, saranno affiancati da Montinaro nel terzetto titolare, mentre il brasiliano Dentello Azzi, il paraguaiano Lugo Martinez e il quarto croato titolare in squadra, Jovanovic, formeranno il tridente offensivo. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso tra i pali, De Rossi sull'out difensivo di destra e Gianola sull'out difensivo di sinistra, mentre Camilleri e Squillace giocheranno al centro della retroguardia. Gianluca Esposito, Marano e D'Angelo saranno i titolari a centrocampo, nel tridente offensivo ci sarà spazio invece per il portoghese Tavares, per Arcidiacono e per Bollino.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari per le due neopromosse nel loro scontro diretto, con 4-3-3 scelto sia dall'allenatore del Bisceglie, Nunzio Zavettieri, sia dal tecnico della Sicula Leonzio, Pino Rigoli. Le due squadre hanno avuto il loro incrocio più recente a livello ufficiale lo scorso 24 maggio nei play off di Serie D per il titolo Nazionale dilettanti, ai quali hanno partecipato dopo aver vinto i rispettivi gironi: la partita si è chiusa con il risultato di uno a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Bisceglie favorito in maniera abbastanza netta dalle agenzie di scommesse, con Betclic che offre a 2.05 la quota relativa al successo interno dei pugliesi, mentre William Hill propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e la vittoria esterna dei siciliani viene invece quotata 3.60 da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.