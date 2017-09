Brescia Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Foggia (LAPRESSE)

Brescia-Foggia, diretta da Luigi Nasca, è una delle partite di Serie B in programma sabato 23 settembre 2017: si gioca allo stadio Mario Rigamonti per la sesta giornata del campionato cadetto, calcio d’inizio alle ore 15:00. Il Brescia viaggia con 5 punti in classifica ed una partita da recuperare, dopo il rinvio per pioggia del match infrasettimanale a Terni. Il Foggia invece è reduce dalla prima vittoria in questo torneo (1-3 a Carpi) che lo ha portato a quota 5. Nella prossima giornata, la settima, il Brescia riceverà il Perugia alle ore 15:00 del sabato (20 settembre), mentre il Foggia tornerà allo Zaccheria per sfidare il Novara nel posticipo di domenica (1 novembre).

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA BRESCIA FOGGIA

Brescia-Foggia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407637. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Il Brescia insegue il primo successo ed anche i primi gol casalinghi in questo campionato. Nelle precedenti 2 partite disputate al Rigamonti, la squadra allenata da Roberto Buscaglia ha pareggiato a reti bianche con Palermo e Pro Vercelli. In trasferta invece sono arrivati un ko ad Avellino (2-1 nel turno d’apertura) e la vittoria di Parma firmata dal gol di Alexis Ferrante (3^giornata). 5 punti quindi per il Brescia che nel turno infrasettimanale è rimasto in campo solo per una ventina di minuti, prima che l’arbitro Martinelli decretasse il rinvio per pioggia del match contro la Ternana. Stesso bottino di classifica per il neopromosso Foggia, che affronta la seconda trasferta consecutiva; i rossoneri di mister Giovanni Stroppa sperano di aver ingranato la marcia giusta, dopo la bella vittoria ottenuta martedì a Carpi. La trasferta modenese non era cominciata bene: il primo tempo infatti si è conclusa sull’1-0 per i padroni di casa passati al 9’ con Mbakogu. Ma nella ripresa le sostituzioni di Stroppa hanno prodotto la scossa sperata: al 49’ il difensore Luca Martinelli ha ristabilito la parità da distanza ravvicinata, mentre al 65’ l’esterno Cosimo Chiricò ha completato il sorpasso insaccando sottomisura il primo pallone toccato. Nel finale ciliegina sulla torta da parte di un altro subentrato, Giacomo Beretta, bravo ad involarsi e a concludere con un bel destro rasoterra (89’).

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Brescia probabile 3-5-2 con Minelli in porta e Somma, Gastaldello e Maccarello a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo dovrebbe rivedersi Alessandro Martinelli, con lui anche Bisoli e Machin mentre gli esterni saranno Cancellotti a destra e Furlan sulla corsia mancina. Attacco affidato al sempreverde Andrea Caracciolo e a Ferrante. Il Foggia dovrebbe confermare il modulo 4-3-3: tra i pali Guarna, in difesa i centrali Camporese e Luca Martinelli e i terzini Loiacono (destra) e Rubin (sinistra). A comporre il trio di centrocampo saranno probabilmente Agnelli, Vacca e Fedele, maggiori dubbi riguardano il tridente d’attacco e in particolare le caselle delle punte esterne, con Chiricò e Floriano ad insidiare Nicastro e Fedato. Centravanti Mazzeo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostico in bilico per il match dello stadio Rigamonti. Le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio: su portale snai.it ad esempio troviamo a quota 2,65 il segno 1 per la vittoria del Brescia, a 3,10 il segno X per l’eventuale pareggio e a 2,70 il segno 2 per il successo esterno del Foggia. Under a quota 1,77, Over 1,95, Gol 1,70 e NoGol 2,05.

