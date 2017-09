Casertana-Akragas/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Agrakas, LaPresse

Casertana-Akragas, diretta dal signor Cudini di Fermo, sabato 23 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C tra due squadre a pari punti in classifica, anche se la Casertana ha fatto un po' meglio, avendo giocato una partita in meno.

Rispettivamente nelle prime tre e quattro partite disputate dalle due squadre in questo avvio di campionato, ruolino di marcia identico per le due formazioni che affrontano lo scontro diretto a quota quattro punti. La Casertana ha esordito con un ko esterno sul campo del Catanzaro, si è riscattata battendo il Catania in casa e quindi il 9 settembre scorso, prima di riposare nella quarta giornata, ha pareggiato uno a uno in Puglia in casa dell'Andria. L'Akragas ha esordito con una doppia sconfitta contro Matera e Rende che sembrava il preludio ad un campionato particolarmente complicato.

Nella difficile trasferta di Monopoli chiusa a reti bianche c'è stato un primo passo avanti, che ha avuto continuità sabato scorso in quello che è stato il primo successo in campionato degli agrigentini, che hanno battuto tra le mura amiche dello stadio Esseneto la Paganese con il punteggio di due a zero, grazie alle reti di Longo su rigore e di Franchi. I siciliani l'anno scorso si sono resi protagonisti di una salvezza epica, e hanno ottenuto quest'anno l'iscrizione al campionato per il rotto della cuffia. Uscire indenni da Caserta avrebbe per loro il sapore di un esame di maturità superato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA CASERTANA AKRAGAS

Niente diretta tv su canali pay o free per la sfida in Campania, solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati, oppure opteranno per l'acquisto dell'evento singolo, sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Pinto di Caserta si confronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa campani giocheranno con Cardelli in porta, Galli in posizione di terzino destro e De Marco in posizione di terzino sinistro, mentre il ceko Polak e Rainone giocheranno come difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per il croato Rajcic affiancato da Carriero e da De Rose, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Padovan, Marotta e l'argentino Alfageme, a segno nell'ultima trasferta dei rossoblu pareggiata ad Andria. Risponderà l'Akragas con Vono a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre con Genny Russo, Mileto e Danese schierati titolari. Il brasiliano Leonardo sarà il perno della zona centrale di centrocampo, mentre Carrotta e Longo giocheranno al suo fianco, con Saitta schierato come esterno laterale di destra e Sepe schierato come esterno laterale di sinistra. In attacco faranno invece coppia Moreo e Salvemini.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 del tecnico della Casertana, Scazzola, che ha preso la guida della squadra in questa stagione, ed il 3-5-2 per l'Akragas di Di Napoli, collaudato dalla salvezza conquistata nella passata stagione dai siciliani. Il 3 dicembre del 2016, nell'ultimo confronto tra le due squadre disputato a Caserta, l'Akragas ha piazzato un colpo importantissimo per il suo campionato, con gol decisivo di Salvemini. L'ultima vittoria casalinga per la Casertana contro l'Akragas risale al 24 marzo 2016, successo dei campani con un secco poker firmato dalla doppietta di Alfageme e dai gol di Giannone e De Angelis.

QUOTE E SCOMMESSE

Bookmaker convinti del fatto che la Casertana farà valere il fattore campo, con successo dei padroni di casa quotato 1.91 da Bet365, mentre la quota per l'eventuale vittoria agrigentina in trasferta si alza fino a 4.20 secondo William Hill, mentre Paddy Power propone invece a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio.

© Riproduzione Riservata.