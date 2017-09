Catania-Andria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Andria, LaPresse

Catania-Andria, diretta dal signor Schirru di Nichelino, sabato 23 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida del quinto turno d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Riflettori dunque sul Massimino, dove scenderà in campo una delle formazioni più blasonate della terza serie del calcio italiano.

Le due squadre si affronteranno dopo aver già intrapreso un trend piuttosto preciso in campionato. Il Catania ha avuto una partenza decisamente difficile, soprattutto in relazione alle ambizioni con le quali gli etnei hanno iniziato il loro terzo campionato consecutivo di Serie C. I rossoazzurri hanno pareggiato in casa contro il Fondi e poi hanno perduto in trasferta contro la Casertana, per poi riuscire a reagire con due rotonde vittorie per tre a zero. La prima contro il Lecce in casa, quindi contro la Virtus Francavilla in trasferta, in un match in cui ad ogni modo il Catania è riuscito a sfruttare tutta la sua esperienza rispetto agli avversari che pure erano stati molto volenterosi nel corso del primo tempo.

L'Andria ha invece contratto una 'pareggite' dalla quale sembra non riuscire ad uscire. Dopo il pirotecnico tre a tre all'esordio contro la Juve Stabia e l'uno a uno casalingo contro la Casertana, a Cosenza i pugliesi hanno visto sfuggire per un soffio la prima vittoria in campionato di questa stagione. In gol con un acuto del brasiliano Curcio a poco più di un quarto d'ora dal novantesimo, l'Andria ha subito l'uno a uno silano al quarto minuto di recupero, quando la vittoria sembrava ormai decisamente in pugno. E così l'appuntamento con i primi tre punti della stagione è di nuovo sfumato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA CATANIA ANDRIA

Solo diretta streaming video via internet e non diretta tv per il match che andrà in scena allo stadio Massimino fra il Catania e la Fidelis Andria, per chi sarà abbonato o acquisterà la partita singola sul sito sportube.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa affronteranno la sfida con Pisseri tra i pali, mentre Aya, Tedeschi e il croato Bodgan saranno i tre centrali della difesa titolare. Caccetta, Lodi e Biagianti ricopriranno il ruolo di centrali di centrocampo, mentre Semenzato sull'out di destra e Marchese sull'out di sinistra saranno i laterali di fascia. In attacco, spazio a Curiale e Di Grazia nel tandem offensivo. La risposta dell'Andria sarà affidata a Maurantonio tra i pali, De Giorgi sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre Allegrini e il romeno Rada saranno i due difensori centrali. Terzetto di centrocampo con Piccinni, Matea e Quinto schierati titolari, mentre lo sloveno Barisic completerà il tridente offensivo assieme a Lattanzio e a Croce.

LA CHIAVE TATTICA

La sfida tra i due tecnici sarà quella fra Cristiano Lucarelli per il Catania e Valeriano Loseto per l'Andria. 3-5-2 da una parte e 4-3-3 dall'altra, con gli etnei che partono comunque avvantaggiati anche per quanto riguarda la costruzione dell'organico. La sfida al Massimino della scorsa stagione, il 29 dicembre del 2016, tra Catania ed Andria è terminata sul punteggio di zero a zero, mentre l'ultima vittoria etnea in casa contro i pugliesi risale al due a uno del 7 maggio 2016, con i siciliani che passaroni in vantaggio con Bergamelli, i pugliesi che pareggiarono con Strambelli ma la partita venne poi decisa da una rete di Russotto ad inizio ripresa.

QUOTE E SCOMMESSE

Parlando di scommesse, i bookmaker puntano forte sul Catania, con vittoria interna quotata 1.42 da Paddy Power, mentre William Hill moltiplica per 8.00 quanto investito sul successo esterno dei pugliesi, e Betclic offre invece a 3.90 la quota relativa al pareggio.

© Riproduzione Riservata.