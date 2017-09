Catanzaro Lecce/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Lecce, LaPresse

Catanzaro-Lecce, diretta dal signor Cipriani di Empoli, è una partita valida per la quinta giornata di Serie C girone C, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.30 di sabato 23 settembre 2017 presso lo stadio Nicola Ceravolo. Attualmente entrambe le squadre si trovano a 7 punti in classifica e hanno quindi la possibilità di consolidare la propria posizione ai piani alti della graduatoria.

La formazione allenata da Alessandro Erra è reduce dalla vittoria sul campo del Bisceglie, un 2 a 0 che porta le firme di Letizia e Cunzi e ha consentito alle aquile del sud di rimanere in zona play-off e nella parte sinistra della classifica; i lupi salentini, dopo aver silurato Roberto Rizzo a causa dello scarso rendimento, hanno deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Fabio Liverani che pochi mesi fa in Serie B ha trascinato alla salvezza una Ternana che sembrava invece condannata alla retrocessione, con il traghettatore Maragliulo è arrivata comunque una vittoria di misura sul Rende che ha rilanciato il Lecce allontanandolo dalle sabbie mobili dei play-out. In casa il Catanzaro non ha ancora perso mentre il Lecce in trasferta ha ottenuto solamente un punto nelle due gare esterne finora disputate, il primo obiettivo di Liverani sarà dunque quello di conquistare i primi tre punti fuori casa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA CATANZARO LECCE

Catanzaro-Lecce sarà visibile solamente in diretta streaming video sul portale sportube.tv che offre la visione ai propri clienti previo pagamento di una tariffa (2,90 € per la partita singola, 29,90 € per tutti gli incontri di una singola squadra), niente diretta tv sui canali nazionali dato che Sportitalia e RaiSport hanno i diritti solamente per trasmettere l'anticipo del venerdì sera e il posticipo del lunedì sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Catanzaro di Erra potrebbe presentarsi sul terreno di gioco con la seguente formazione: in porta ci sarà Nardi che finora non ha saltato un minuto; in difesa i due terzini saranno Imperiale che occuperà la corsia di sinistra e Zanini che invece si sistemerà sulla fascia destra, entrambi affiancheranno i due centrali Sirri e Riggio; per il centrocampo è molto probabile l'impiego di Benedetti e Maita mentre l'ultimo posto a disposizione se lo contenderanno Marin e Spighi; per l'attacco Cunzi, già autore di due gol, è favorito per una maglia da titolare rispetto a Puntoriere, a completare il reparto offensivo dovrebbero essere le ali Kanis (che andrà a destra) e Falcone (che vedremo invece a sinistra). Il Lecce, nonostante il cambio di allenatore, dovrebbe scendere in campo con i soliti noti, tra i pali non mancherà quindi Perucchini; Drudi e Cosenza guideranno la difesa, coadiuvati dagli esterni Ciancio e Di Matteo; a centrocampo ci sarebbe dovuto essere Arrigoni che non sarà però a disposizione a causa di un infortunio al ginocchio, spazio dunque a Tsonv e Armellino, a questo punto è probabile che Costa Ferreira completerà il reparto mediano; Mancosu sarà il trequartista dietro alle due punte Caturano e Di Piazza, quest'ultimo già a segno sei volte nelle cinque gare in cui ha giocato, con una media impressionante di più di un gol a partita.

LA CHIAVE TATTICA

Catanzaro che si disporrà in campo secondo il modulo 4-3-3 che Erra utilizza con profitto da inizio stagion; per quanto riguarda il Lecce, Rizzo prima di essere silurato dalla dirigenza della società salentina utilizzerà il 4-2-3-1, probabilmente Liverani si affiderà al rombo 4-3-1-2 che a Terni aveva reso benissimo e con ogni probabilità potrebbe riproporlo con costanza anche nella sua nuova avventura a Lecce.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote molto prudenti per quanto riguarda Catanzaro-Lecce, i bookmaker non si scoprono e propongono cifre davvero poco allettanti: su PaddyPower l'1 dei padrone di casa viene dato a 2,55, su WilliamHill l'X può fruttare una vincita che moltiplica per 3,10 la cifra giocata, Bet365 propone una quota di 2,63 per la vittoria esterna degli ospiti. Su Unibet la quota dell'Under (1,72) è più bassa rispetto all'Over (2,00) a conferma di come l'agenzia di scommesse on-line ritenga che questa non sarà una partita particolarmente ricca di gol. Infatti su Betclic il risultato esatto di 1-1 viene dato ad "appena" 5,75.

© Riproduzione Riservata.