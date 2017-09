Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Dybala in testa, un terzetto lo insegue (6^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, Paulo Dybala (LaPresse)

La classifica marcatori di Serie A in vista della sesta giornata del campionato 2017-2018 presenta molti elementi interessanti. Il capocannoniere Paulo Dybala nel turno infrasettimanale per la prima volta non è andato a segno e dunque è rimasto fermo a quota 8 gol, dato comunque impressionante dopo sole cinque partite giocate. Alle sue spalle non ha trovato il gol nemmeno il suo primo inseguitore Ciro Immobile, raggiunto dunque da Mauro Icardi e Dries Mertens per comporre un terzetto decisamente intrigante a quota 6 gol, all’inseguimento della Joya. Tutti viaggiano per ora alla media di oltre un gol a partita, così come Edin Dzeko che ha segnato finora 5 reti, ma con una Roma che deve recuperare la partita rinviata contro la Sampdoria, dunque i cinque migliori marcatori di questo primo scorcio della Serie A hanno tutti una media che è superiore al gol a partita: le premesse per un grande duello per la conquista del titolo di capocannoniere a fine campionato ci sono tutte.

I MARCATORI ATTESI NEGLI ANTICIPI DI OGGI

Ben tre dei cinque nomi che abbiamo fatto finora scenderanno in campo già negli anticipi di oggi: riflettori puntati soprattutto su Dybala, non solo perché è il capocannoniere ma pure perché la Juventus giocherà il derby contro il Torino di Andrea Belotti e Adam Ljajic, autori finora di 3 gol a testa e di conseguenza principali pericoli per la porta bianconera nel big-match di questa sera. Alle ore 15.00 però si scenderà già in campo con Roma-Udinese: detto di Dzeko, fra i friulani il miglior marcatore è Kevin Lasagna, che però non va oltre quota 2 gol - unico giocatore dell’Udinese ad avere segnato più di una rete a parte l’ormai ex Cyril Thereau. Ancora meno equilibrato da questo punto di vista è il confronto fra Spal e Napoli, che si affronteranno alle ore 18.00: per la squadra ferrarese 3 gol stagionali con altrettanti marcatori diversi, mentre fra i partenopei che segnano a raffica oltre a Mertens bisogna citare almeno José Maria Callejon, già a quota 3 gol in questo campionato.

LA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

8 gol: Dybala

6 gol: Immobile, Icardi, Mertens

5 gol: Dzeko

4 gol: Quagliarella

3 gol: Thereau, Perisic, Belotti, Callejon, Gomez, Ljajic

2 gol: Cutrone, Higuain, Kalinic, Kessie, Lasagna, Mandzukic, Joao Pedro, Pellegri, Petagna, Suso, Zielinski

1 gol: L. Alberto, Allan, Astori, Badelj, Barella, Baselli, Bastien, Quissanga, Birsa, Borriello, Caldara, Caprari, Chiesa, Ciciretti, Cornelius, Cristante, Cuadrado, De Paul, Di Francesco, Dias, Donsah, I. Falque, Galabinov, Gamberini, Ghoulam, Ilicic, Inglese, Insigne, Jankto, Jorginho, Kolarov, Koulibaly, Laxalt, Lazzari, Matri, Milik, Milinkovic-Savic, Montolivo, Nainggolan, Nuytinck, Obi, Palacio, Pazzini, Pezzella, Politano, Pucciarelli, Rizzo, Rodriguez, Rog, Sau, Sensi, Simeone, Skriniar, Tumminiello, Vecino, Verdi, Veretout, Zapata, de Vrij.

© Riproduzione Riservata.