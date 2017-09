Cremonese-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Pescara (LAPRESSE)

Per Cremonese-Pescara, diretta da Fourneau Francesco, l’appuntamento è allo stadio Giovanni Zini nel pomeriggio di sabato 23 settembre 2017: calcio d’inizio alle ore 15:00, si gioca per la sesta giornata del campionato di Serie B. Le squadre del torneo cadetto tornano in campo dopo il turno infrasettimanale: mercoledì la Cremonese ha perso di misura a Bari (1-0) mentre il Pescara si è fatto rimontare in casa dalla Virtus Entella (2-2). La classifica dopo 5 giornate vede la Cremonese in zona playoff con 7 punti e il Pescara poco sotto a quota 6. Nel prossimo turno Cremonese a Frosinone nel minai night (lunedì 2 novembre ore 20:30) e Pescara a Carpi nel pomeriggio di sabato (30 settembre).

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONESE PESCARA

Cremonese-Pescara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407659. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Per la Cremonese di Attilio Tesser 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato: un buon avvio considerando lo status di neopromossa, soprattutto considerando che la squadra non ha mai sfigurato. Anche nel ko infrasettimanale contro il Bari, i grigiorossi hanno offerto una prestazione solida ma sono stati bucati a metà del secondo tempo, da una pregevole giocata dell’attaccante avversario Improta. Oggi la Cremonese torna allo Zini per affrontare il Pescara, la cui partenza è stata all’insegna dello ‘zemanismo’ puro. Mercoledì gli abruzzesi hanno registrato il terzo pareggio consecutivo e per la terza volta in rimonta: con la Virtus Entella i gol di Andrea Capone (17’) e Gaston Brugman (64’) hanno illuso i tifosi biancazzurri, che nell’ultimo quarto d’ora hanno assistito ad un altro recupero da parte degli avversari; le zampate di Luppi (75’) e Diaw (80’) hanno ristabilito la parità nel giro di 5 minuti. Situazione analoga nelle due partite precedenti: alla terza giornata il Pescara ha sperperato addirittura 3 gol di vantaggio (3-3 con il Frosinone), mentre una settimana dopo è stata la Salernitana a rimontare fino al 2-2. Dopo 5 turni quindi il Delfino viaggia con il miglior attacco del campionato (14 gol) e la seconda peggior difesa (12): più zemaniano di così…

PROBABILI FORMAZIONI

Solito 4-3-1-2 per la Cremonese di mister Tesser che dovrebbe schierare Ujkani in porta, Marconi e Canini al centro della difesa, Salviato nel ruolo di terzino destro e Renzetti a sinistra. A metacampo Pesce, Arini e Croce, sulla trequarti Antonio Piccolo e in attacco il tandem Mokulu-Paulinho. Per il Pescara modulo 4-3-3: Pigiacelli tra i pali, Francesco Zampano terzino a destra, Mazzotta sulla sinistra, Coda e Bovo difensori centrali. In cabina di regia Brugman, ai suoi fianchi Valzania e Coulibaly, esterni alti Del Sole e Benali e centravanti Pettinari, capocannoniere del campionato (7 gol) ma a secco nell’infrasettimanale.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Favori del pronostico per i padroni di casa. snai.it propone il segno 1 per il successo della Cremonese a quota 2,25, poi il segno X per il pareggio a 3,50 e il segno 2 per la vittoria esterna del Pescara a quota 3,00. Vedremo se la difesa grigiorossa, sin qui apparsa ben organizzata, riuscirà ad arginare l’impetuoso attacco pescarese. Under a quota 2,75, Over 1,40, Gol 1,33 e NoGol 3,00.

© Riproduzione Riservata.