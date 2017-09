Empoli-Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Cittadella (LAPRESSE)

Empoli Cittadella, diretta da Saia Francesco, si gioca sabato 23 settembre 2017 allo stadio Carlo Castellani, per la sesta giornata del campionato di Serie B: calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. L’Empoli è una delle quattro squadre ancora imbattute e prima di questo turno occupa il secondo posto in classifica con 11 punti; bene anche il Cittadella che ha messo da parte 7 lunghezze ed è reduce dal poker rifilato al Cesena nel match infrasettimanale. Le due formazioni torneranno in campo sabato prossimo (30 settembre) per la settima giornata: l’Empoli sarà impegnato ad Avellino mentre il Cittadella riceverà la Virtus Entella (per entrambe inizio ore 15:00).

EMPOLI CITTADELLA: DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Empoli-Cittadella sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 7 HD, il numero 257: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407660. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

L’Empoli arriva dal successo di Parma per 1-2: mercoledì i ragazzi allenati da Vincenzo Vivarini hanno espugnato il Tardini grazie ai gol di Francesco Caputo (il sesto in campionato per l’ex Entella, al 23’ minuto) e del difensore croato Lorenzo Simic (49’), dopo che gli emiliani avevano trovato il pareggio in avvio di ripresa. Ci ha messo una pezza anche il portiere Ivan Provedel, che sempre nel secondo tempo ha neutralizzato il calcio di rigore dell’attaccante avversario Nocciolini. Per gli azzurri sono dunque 5 i risultati utili consecutivi, una serie che ha fruttato il secondo posto in solitaria a meno 2 dalla capolista Frosinone. L’avversario di giornata si preannuncia insidioso e particolarmente su di giri: il Cittadella di Roberto Venturato ha ottenuto la vittoria più larga del turno infrasettimanale, abbattendo il Cesena con un rotondo 4-0. Il protagonista del match è stato Christian Kouamé: il diciannovenne attaccante ivoriano ha firmato una doppietta già nel primo tempo, colpendo all’8’ e poi al 44’ minuto. Prima e dopo due calci di rigore: quello sbagliato da Litteri ma ribadito in rete da Alessandro Salvi (25’) e quello trasformato dal capitano Manuel Iori nella ripresa (78’). Cittadella che ha così riscattato il precedente ko di Novara tornando al successo dopo 3 giornate.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 3-4-1-2 per l’Empoli: Vivarini dovrebbe schierare Provedel in porta e Veseli, Romagnoli e Simic in difesa. A centrocampo previsto il rientro di Lollo, rimasto in panchina a Parma, al fianco di Castagnetti mentre sulle fasce correranno lo svizzero Untersee (a destra) e capitan Pasqual (sinistra). Tra le lineeil bosniaco Krunic e in attacco la coppia Donnarumma-Caputo, che pare già ben affiatata. 4-3-1-2 per il Cittadella di Venturato: da valutare le condizioni del portiere Alfonso che ha saltato l’ultimo match per infortunio, non dovesse farcela sarà confermato il dodicesimo Paleari. In difesa i centrali Casigliano e Varner e i terzini Salvi (destra) e Pezzi (sinistra). Chiavi del centrocampo affidate a Iori mentre le mezzali dovrebbero essere il brasiliano Chiaretti e Bartolomei. Trequartista Schenetti, attaccanti Arrighini e Kouamé.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse puntano sull’Empoli, che come detto non ha ancora perso in questo campionato e ha vinto entrambe le partite giocate in casa, segnando 3 gol in ambedue le occasioni. Questo il pronostico targato snai.it: segno 1 per il successo dell’Empoli a quota 1,90, segno X per il pareggio a 3,30 e segno 2 per la vittoria esterna del Cittadella a 4,25. Under 1,80, Over 1,90, Gol 1,73 e NoGol 2,00.

© Riproduzione Riservata.