Entella-Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Entella-Carpi è una delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie B 2017-2018: le due squadre si affrontano allo stadio Comunale di Chiavari dalle ore 15:00 di sabato 23 settembre 2017. Per la Virtus Entella un inizio di campionato altalenante ha portato in cascina 5 punti, il Carpi invece ne ha 10 ma nel turno infrasettimanale ha incassato il primo ko della stagione. Ricordiamo gli impegni delle due squadre nella prossima giornata, la settima: sabato 30 settembre alle 15:00 la Virtus Entella farà visita al Cittadella, per il Carpi invece match casalingo contro il Pescara.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA ENTELLA CARPI

Entella-Carpi sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 10, il numero 260: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407717. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Per la Virtus Entella due risultati utili di fila: il successo casalingo ai danni della Ternana (3-1) e il pareggio per 2-2 sul campo del Pescara. in quest’ultima sfida la formazione di Gianpaolo Castorina ha subito la maggiore verve degli avversari, ritrovandosi sotto di due reti dopo un’ora di gioco: i bolidi di Capone (17’) e Brugman (64’) non hanno lasciato scampo al portiere biancazzurro Iacobucci. Complice il successivo calo degli avversari, l’Entella è però riuscita rientrare in partita ed anche a recuperare il risultato: decisivo l’apporto dell’attaccante Davide Diop, autore dell’assist per il 2-1 di Davide Luppi e del definitivo 2-2 su servizio di De Luca. Al Carpi invece è girato tutto storto nel match casalingo contro il Foggia, eppure i ragazzi di mister Antonio Calabro erano passati per primi grazie al terzo gol in campionato di Jerry Mbakogu, che al 9’ minuto si è liberato di forza dell’ultimo difensore e ha superato con il destro il portiere dei pugliesi. Nella ripresa è però cambiato tutto: il Foggia ha trovato subito il pareggio con Martinelli (49’), poi anche il sorpasso grazie al neoentrato Chiricò (65’). Poco dopo il centrocampista Saber Hraiech ci ha messo del suo, procurandosi il secondo cartellino giallo per simulazione: in dieci il Carpi ha provato a spingersi generosamente in avanti, finendo però per subire la terza rete di Beretta in contropiede (89’). La squadra modenese ha confermato la media di 1 gol segnato a partita, mentre la difesa ha incassato più di un centro per la prima volta in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

Per la Virtus Entella di Castorina probabile 4-3-1-2 con Iacobucci in porta, Pellizzer e Ceccarelli difensori centrali, Belli terzino destro e Brivio dalla parte opposta. A centrocampo Eramo, capitan Troiano e Nizzetto, mentre Aramu dovrebbe partite ancora titolare nel ruolo di trequartista. In attacco infine la coppia De Luca-La Mantia; possibile anche un tridente in linea con Aramu e Luppi ai fianchi di De Luca. Nel Carpi squalificato Saber: Calabro manterrà il modulo 3-5-2 con Colombi tra i pali e i difensori Sabbione, Poli e Ligi e completare il pacchetto arretrato. Sugli esterni lo sloveno Jelenic e Pasciuti mentre Verna, Malick Mbaye e il bosniaco Saric si muoveranno per vie centrali. Nel tandem offensivo dovrebbe tornare titolare Manconi (altrimenti pronto Malcore), con lui Mbakogu.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostico in equilibrio per il match di Chiavari: il fattore campo potrebbe favorire i liguri ma la classifica parla a favore degli ospiti, che si presentano al Comunale con il doppio dei punti. SNAI propone il segno 1 per la vittoria dell’Entella a quota 2,50, mentre il segno X per il pareggio e il segno 2 per il successo del Carpi si equivalgono a quota 3,00. Under 1,57, Over 2,25, Gol 1,87 e NoGol 1,83.

