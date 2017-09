Fondi-Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Reggina, LaPresse

Fondi-Reggina, diretta dal signor De Remigis di Taranto, sabato 23 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valida per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Storie molto diverse per questi due club, ma l'anno scorso la novità Fondi ha fatto meglio della blasonata Reggina - tornata però davanti in classifica in questa prima parte della nuova stagione. Un match che vedrà i padroni di casa presentarsi già come fanalini di coda di una classifica che li ha visti finora conquistare un solo punto, quello nel turno d'esordio a Catania. Le tre sconfitte contro Monopoli, Virtus Francavilla e Siracusa hanno portato il presidente Pezone ad esonerare il 'Principe' Giannini, definito addirittura una delusione dal patron fondano, e a scegliere Mattei come nuovo allenatore. L'esordio per il tecnico non sarà dei più semplice visto che gli amaranto, avversari di turno, arrivano da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia di Lega Pro.

Nel girone C di Serie C, dopo la vittoria nel derby contro il Catanzaro, sono arrivate per i calabresi due pareggi con il punteggio di uno a uno, contro la Paganese in trasferta e contro il Matera in casa, un buon inizio per una squadra che l'anno scorso aveva faticato per ottenere una comunque importante salvezza diretta, e che soprattutto era arrivata dietro in classifica rispetto al Fondi, che ha rinnovato troppo per puntare forse agli eccellenti risultati della passata stagione, culminati con la qualificazione ai play off per la promozione in Serie B.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA FONDI REGGINA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessun canale, ma si potrà comunque seguire, con l'acquisto dell'evento singolo oppure con uno dei pacchetti di abbonamento offerti agli utenti, sul portale sportube.tv in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Purificato: padroni di casa rossoblu in campo con una difesa a tre composta da De Leidi, Maldini e Ghinassi davanti all'estremo difensore albanese Elezaj. A centrocampo giocheranno Lazzari, Ricciardi e Vasco, mentre Galasso sarà l'esterno laterale di destra e sulla fascia sinistra giocherà Corticchia, vista l'indisponibilità di Pompei espulso nel match interno contro il Siracusa. In attacco, faranno coppia Ciotola e De Sousa. Risponderà la Reggina con Cucchietti in porta, Gatti e Di Filippo al centro della retroguardia, mentre Laezza sarà schierato in posizione di terzino destro e Solerio in posizione di terzino sinistro. A centrocampo, terzetto titolare composto da Porcino, Marino e dal brasiliano Mezabilla, mentre Bezziccheri e De Francesco giocheranno in posizione avanzata come trequartisti, alle spalle dell'unica punta Sciamanna.

LA CHIAVE TATTICA

Il Fondi arriva all'appuntamento come detto dopo una settimana agitata che ha portato all'esonero, non senza polemiche, di Giuseppe Giannini e all'arrivo in panchina del nuovo tecnico Mattei, che tatticamente dovrebbe partire con un 3-5-2 adattabile strada facendo a nuovi schieramenti. 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' confermato per la Reggina di Agenore Maurizi, che dopo il passo falso di Rende all'esordio in campionato si sta dimostrando una realtà molto solida. Le due squadre si sono affrontate a Fondi l'ultima volta il 28 agosto del 2016, vittoria per tre a uno dei padroni di casa con reti di Calderini, Albadoro su rigore e D'Agostino.

QUOTE E SCOMMESSE

Fondi in un momento delicato, ma il fattore campo porta comunque i bookmaker a considerare i laziali leggermente favoriti rispetto agli avversari calabresi, con vittoria interna quotata 2.55 da Betclic e vittoria esterna quotata 2.70 da William Hill. L'eventuale pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.10 da Paddy Power.

