INFORTUNIO MILIK/ Tegola Napoli: crac al ginocchio, ancora un crociato rotto?

Milik (Foto: Lapresse)

Sono minuti di grande sconforto per Arkadiusz Milik, vittima di un infortunio a pochi minuti dalla fine di Spal-Napoli. Neanche i tifosi partenopei in questo frangente hanno troppa voglia di festeggiare un successo importantissimo, agguantato quando il match pareva avviato sul pareggio. Il dispiacere per il possibile nuovo lungo stop di Milik è davvero grande. Ma passiamo ai fatti: si era entrati nel primo minuto di recupero dei 5 concessi dal direttore di gara quando l'ex attaccante dell'Ajax si è accasciato per terra da solo facendo chiari segni alla panchina affinché lo staff medico si precipitasse in campo a prestargli soccorso. Subito gli stessi calciatori della Spal hanno compreso che si trattava di un problema serio, richiamando a loro volta l'attenzione a bordo campo per il collega in difficoltà. Poco dopo Milik ha abbandonato il campo con i suoi piedi ma zoppicando vistosamente.

LA PAURA PER IL CROCIATO

Inutile nascondere che il timore maggiore sia quello che l'infortunio di Milik sia andato ad intaccare il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo scorso anno, infatti, l'attaccante del Napoli fu vittima di questo infortunio, localizzato però sull'altra gamba, la sinistra, il ché è probabilmente l'unica notizia positiva di questa vicenda. All'epoca Milik bruciò i tempi che lo vedevano ai box per circa 5-6 mesi, riuscendo a tornare tra i disponibili di Maurizio Sarri dopo 115 giorni di assenza, saltando però la bellezza di 21 incontri ufficiali. Fu in quell'arco di tempo che l'allenatore degli azzurri studiò la soluzione Mertens centravanti atipico per sostituire il polacco, un'intuizione che a tutt'oggi si è rivelata l'arma in più dei napoletani. Adesso, però, l'eventule infortunio di Milik non porterebbe agli azzurri nulla di buono. Non resta che incrociare le dita e sperare che quel movimento abnorme del ginocchio si riveli meno grave di quanto le immagini suggeriscono.

© Riproduzione Riservata.