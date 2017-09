Italia Bielorussia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Europei volley femminile 2017)

Diretta Italia Bielorussia (LaPresse)

Italia Bielorussia è la partita di volley femminile il programma oggi sabato 23 settembre 2017 alle ore 18.00 secondo il fuso italiano, organizzata al New Sport Palace di Tbilisi e valida nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2017. Secondo banco di prova per la formazione di Mazzanti che torna protagonista nel girone B dopo la bella e facile vittoria conseguita per 3-0 contro le padrone di casa della Georgia. Secondo il pronostico anche la partita contro la Bielorussia dovrebbe seguire il medesimo copione che prevede di fatto il dominio azzurro. Va però precisato che mentre le georgiane si sono trovate al cospetto dell’Italia in virtù del loro status di paese ospitante mentre la compagine di Viktar Hancharou ha disputato con successo il torneo di qualificazione organizzato in Belgio e Olanda l’anno scorso, giungendo prima del proprio gruppo.

STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA-BIELORUSSIA

Anche per questa sfida delle azzurre la tv di stato ha assicurato ampia copertura mediatica in questi Europei di volley 2017: appuntamento oggi quindi alle ore 17.50 per la diretta tv, con fischio d’inizio alle ore 18.00 secondo il fuso italiano per Italia-Bielorussia su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match confermata sul portale gratuito raiplay.it.

L’ESORDIO AZZURRO

Di certo è stato più che brillante il match di esordio dell’Italia di Mazzanti in questo europeo e non solo per la relativa qualità tecnica dell’avversario: se la nazionale georgiana non è certo tra gli avversari più temibili le nostre ragazze hanno comunque dimostrato di vare un buon ritmo e ottime speranza per il persegue della competizione continentale. Certo la tenuta psicologica dell’Italia va ancora testata ma forse questo non sarà possile fino a domenica nel match contro la Croazia, l’avversaria nel girone dell’Italia forse più impegnativa anche se in misura relativa. Nel frattempo però ieri in campo sia il tecnico che la nostra nazionale ha avuto la possibilità di scendere in campo per testare lo stato di forma e soprattutto i meccanismi specialmente con la nuova regista Alessia Orro, approdata al ritiro azzurro solo pochi giorni fa causa defezione all’ultimi di Ofelia Malinov per infortunio.

IL MATCH CONTRO LA GEORGIA

Nei numeri comunque la sfida tra Italia e Georgia non ha avuto storia: vittoria netta delle azzurre per 3-0 che hanno concesso alle padrone di casa della competizione appena 38 punti in tre parziali. Qualche sbavatura forse di troppo ed assolutamente evitabile da parte delle nostra, ma scusabile se consideriamo un ritmo di gara estremamente impari e anche abbastanza noioso. Spicca però la grande prestagione di Paola Enogu, lasciata di fatto libera di fare il bello e il cattivo tempo con le sue bordate, imprendibili per le avversarie e capace di realizzare 16 unti personali. A conti fatti comunque è stata una buon prova quella dell’Italia ma dovremmo attendere la sfida contro la Bielorussia e contro avversari più impegnative per dare un giudizio effettivo delle ambizioni della nazionale di Mazzanti.

© Riproduzione Riservata.