Juventus Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato liv

Diretta Juventus Roma Primavera (Foto LaPresse)

Juventus Roma Primavera, che sarà diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti, si gioca sabato 23 settembre come anticipo del girone unico del campionato 2017-2018. Inizio in sordina per la nuova Juventus Primavera, dopo la partenza in estate di Fabio Grosso, il tecnico che l'aveva guidata per tre stagioni prima di partire per l'avventura Bari in Serie B. Sulla panchina bianco-nera è arrivato Alessandro Dal Canto, tecnico che a differenza di Grosso ha già maturato una buona esperienza nei tornei professionistici maggiori ma che ha già provato anche l'esperienza giovanili al Padova (esordio in carriera nel 2010) e poi nella primavera dell'Empoli lo scorso anno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS ROMA

Juventus Roma Primavera, terza giornata del campionato 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro al canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi al canale 225. Inoltre è disponibile la diretta streaming video offerta senza costi dal sito www.sportitalia.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nelle prime due di campionato la Juve di Dal Canto non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 prima contro il Bologna fra le mura amiche, poi nella trasferta di Genova contro il Grifone, in cui il risultato finale è stato l'1-1. Nel prossimo match in casa arriva allora una Roma che, invece, nelle prime due ha conquistato 4 punti, frutto del successo contro il Verona e poi del successivo pareggio sul campo dei giovani del Sassuolo. La squadra di De Rossi dopo alcune partenze di inizio stagione per lanciare nel calcio maggiore alcuni dei protagonisti della scorsa annata, riparte da una rosa comunque forte e promettente, che potrebbe arrivare quest'anno come la scorsa stagione fino in fondo. Ricordiamo che nello scorso anno proprio Juventus e Roma furono le semifinaliste perdenti del torneo, che spedirono in finale Inter e Fiorentina per assegnare il titolo 16/17. Sarà questa la volta buona, per i bianco-neri come per i giallo-rossi, per conquistare un trofeo che manca da anni nel palmares societario?

LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 con Del Favero in porta, Tripaldelli e Freitas terzini con Vogliacco e Zanandrea al centro. In mediana Dal Canto sceglie una linea a 3 con Merio, Caligara e Toure alle spalle del trequartista Montaperto. In avanti spazio alla coppia formata da Kulenovic e Sbordone. Dall'altro lato De Rossi schiera i suoi con un 4-3-3 in cui Greco sarà il titolare in porta; in difesa a partire da sinistra Trusescu, Cargnelutti, Clavattini e Kastrati. In mediana Masangu, Marcucci e Riccardi dovrebbero battere la concorrenza di Valeau e D'Orazio. In attacco il romeno Ganea dovrebbe essere affiancato da Corlu e Antonucci.

LA CHIAVE TATTICA

Quello fra Juventus e Roma ha tutta l'aria di essere il big match di questo turno in questo campionato Primavera a girone unico. I bianco-neri con un successo scavalcherebbero i giallo-rossi in classifica portandosi a ridosso della zona play-off, mentre la Roma con un successo volerebbe verso la vetta. Vedremo anche quale saranno le disposizioni dei due allenatori e come influiranno dal punto di vista tattico sul match. Nelle prime due la Juventus ha puntato sulla solidità riuscendo ad incassare un solo gol, mentre i giallo-rossi hanno espresso alcune buone cose in avanti con Corlu e Celar, ma è atteso il primo gol in stagione del promettente Ganea, uno degli assi della squadra.

