Juventus-Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Juventus-Torino, diretta dal signor Giacomelli di Trieste, sabato 23 settembre 2017 alle ore 20.45, sarà il derby della Mole che animerà l'anticipo serale della sesta giornata d'andata del campionato di Serie A. Riflettori dunque puntati sull'Allianz Stadium, dove andrà in scena una partita mai banale: il Torino, forte di un ottimo avvio di stagione, cercherà di sgambettare la Juventus, anche se la Vecchia Signora marcia ancora a punteggio pieno. Il derby di Torino arriva quest'anno mettendo di fronte le due squadre che, tra quelle della stessa città in Serie A, hanno raccolto finora il maggior numero di punti. Questo grazie a una Juventus che per il settimo anno consecutivo sembra aver voglia di infrangere tutti i record nella massima serie, partendo a razzo dopo sei Scudetti di fila conquistati.

Ma anche il Torino sembra aver voglia quantomeno d'Europa, con cinque risultati utili inanellati ed il quinto posto in solitudine, a quattro lunghezze dalla vetta occupata proprio dai bianconeri e dal Napoli. Sicuramente la Juventus dovrà pensare anche a gestire le forze in vista del prossimo match di Champions League, visto che la pesante sconfitta a Barcellona ha immediatamente ridotto i margini di errore per la squadra di Allegri nella massima competizione europea. Il Torino però sogna con un attacco molto ispirato in cui, come visto dopo i gol siglati contro Sampdoria e Udinese, sta tornando di nuovo a scaldarsi la vena realizzativa del 'Gallo' Belotti, una bella notizia sicuramente anche per la Nazionale azzurra di Ventura, considerando anche lo strepitoso inizio di stagione nella Lazio del suo 'gemello' del gol Ciro Immobile. E il 'Gallo' ha già colpito l'anno scorso nel derby...

JUVENTUS-TORINO, DIRETTA LIVE

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS TORINO IN STREAMING VIDEO E TV

Sia gli abbonati Sky sia gli abbonati Mediaset Premium potranno godersi la diretta tv del match Juventus-Torino, i primi sui canali 201, 206 e 251 della pay tv satellitare (ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), i secondi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD. La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati alle due piattaforme rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento del derby in serie positiva e, soprattutto, ancora imbattute in campionato. La Juventus lontano dalla Serie A quest'anno ha subito due sconfitte su due, in Supercoppa Italiana contro la Lazio e all'esordio in Champions League sul campo del Barcellona. In campionato però è ancora a punteggio pieno, con il gol di Mario Mandzukic nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina che le ha permesso di ottenere la quinta vittoria consecutiva, dopo aver battuto in precedenza Cagliari, Genoa, Chievo e Sassuolo. Il Torino ha iniziato pareggiando in trasferta a Bologna, poi ha rifilato un secco tris al Sassuolo in casa, ha espugnato con un gol nel recupero di Iago Falque il campo del Benevento, ha pareggiato due a due in casa contro la Sampdoria e ha sbancato Udine con un gol di Belotti, un'autorete di Halfredsson e una rete di Ljajic, particolarmente ispirato in questo avvio di stagione.

I PRECEDENTI

Negli ultimi ventidue anni il Torino ha vinto solamente una volta il derby della Mole, il 26 aprile 2015 quando con i gol di Darmian e Quagliarella riuscì a ribaltare l'iniziale vantaggio siglato su punizione da Andrea Pirlo. Nella scorsa stagione, il 6 maggio 2017, i granata hanno ottenuto il loro primo punto di sempre da quando la Juventus gioca allo Stadium, uno a uno con vantaggio di Ljajic e pareggio di Gonzalo Higuain al novantaduesimo. Nei derby in trasferta si tratta del terzo gol consecutivo incassato dai granata nel recupero, dopo quello di Cuadrado che decise il due a uno del 31 ottobre del 2015 (ultimo successo juventino in casa) e quello di Andrea Pirlo nella stagione precedente. Al 9 aprile 1995 risale l'ultima vittoria del Torino in casa della Juventus, un due a uno segnato dalla doppietta realizzata da Ruggiero Rizzitelli.

QUOTE E SCOMMESSE

Il Toro è stato protagonista di un grande avvio di campionato, ma la tradizione negativa nel derby e una Juve fin qui a punteggio pieno fanno nettamente pendere l'ago della bilancia dei pronostici delle agenzie di scommesse in favore dei bianconeri, con vittoria interna all'Allianz Stadium quotata 1.40 da Betclic, mentre Bwin propone a 4.75 la quota relativa all'eventuale pareggio ed il successo granata viene invece proposto ad una quota di 8.50 da Bet365.

