Laver Cup 2017/ Streaming video e diretta tv: orario seconda giornata con Federer e Nadal (tennis)

Rafa Nadal e Roger Federer (Foto LaPresse)

La Laver Cup 2017 prosegue anche oggi, sabato 23 settembre: alle ore 13.00 scatta la seconda giornata di questo torneo che ci terrà compagnia fino a domani, al momento di fatto una esibizione di lusso ma anche una grande novità nel mondo del tennis, dunque ci si chiede se potrà prendere piede diventando magari un’alternativa alla Coppa Davis, che da sempre nel tennis è la massima competizione a squadre. Alla O2 Arena di Praga si gioca quello che di fatto è un torneo assimilabile alla Ryder Cup del golf: una squadra europea sfida una squadra che rappresenta il Resto del Mondo (nel golf sono gli Usa) in tre giorni di match, equamente suddivisi in tre singolari e un doppio per ogni giorno. Vince ovviamente chi si è aggiudicato più incontri; in caso di parità - possibile dal momento che le partite previste sono in tutto 12 - si giocherà un super tie break per assegnare il trofeo.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA LA LAVER CUP 2017

In Italia la Laver Cup 2017 sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del telecomando (digitale terrestre gratuito) oppure al 224 del pacchetto satellitare Sky, con la possibilità per tutti di seguire gli incontri anche in diretta streaming video senza costi, visitando il sito www.supertennis.tv.

PERCHE’ LA LAVER CUP?

L’intenzione di Rod Laver, che ha ideato il torneo che giustamente prende il suo nome, è quello che Europa e Resto del Mondo si diano battaglia come nei veri grandi appuntamenti; i rischi sono quelli che già da tempo affliggono però la Coppa Davis, a partire dal fatto che non ci sono punti in palio e che inevitabilmente le priorità per i tennisti sono altre, a partire dai tornei del Grande Slam, già tutti alle spalle in una stagione logorante - basti pensare a quanti big hanno dovuto saltare gli Us Open. Rispetto alla Coppa Davis, non c’è nemmeno il fascino della competizione per nazioni che naturalmente scatena il tifo, però d’altro canto potenzialmente può attirare i campioni di tutto il mondo, proprio perché non ha confini. Tanto per citare i due campioni più amati: in quale altra competizione si possono vedere Roger Federer e Rafa Nadal compagni di squadra?

TEAM EUROPA

Il team Europa è capitanato da Bjorn Borg: come abbiamo già accennato prima, la sola presenza di Roger Federer e Rafael Nadal contribuisce ad accendere l’attenzione e l’interesse del pubblico. Alcune assenze sono inevitabili - vedi gli infortunati Novak Djokovic, Andy Murray e Stanislas Wawrinka - ma Borg può comunque contare sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 Atp con due Masters 1000 stagionali in bacheca; sull’austriaco Dominic Thiem, altro talento in grande ascesa; sul croato Marin Cilic, reduce dalla finale persa a Wimbledon e tre anni fa campione agli Us Open e naturalmente sul padrone di casa Tomas Berdych, che a Praga non poteva mancare.

TEAM RESTO DEL MONDO

Il Resto del Mondo ha come allenatore John McEnroe, ma deve fare i conti con un tennis che negli ultimi anni è molto incentrato sull’Europa, anche perché pure qui ci sono state rinunce - da Milos Raonic a Kei Nishikori fino a Juan Martin Del Potro. Vediamo comunque chi c’è: gli americani Jack Sock, Sam Querrey (semifinale a Wimbledon e quarti agli Us Open), il nome nuovo Frances Tiafoe e il veterano John Isner. La punta di diamante però è l’australiano Nick Kyrgios, uno dei giovani più promettenti ma ancora incapace di fare strada negli Slam (ha giocato la finale del Master 1000 di Cincinnati). Infine Denis Shapovalov, il giovane canadese di origini russe che è un altro dei volti nuovi di questo 2017 del tennis mondiale.

