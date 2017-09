Leicester Liverpool/ Streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario e risultato live (Premier League)

Klopp, allenatore Liverpool - LaPresse

Inizia oggi con Leicester Liverpool la sesta giornata della Premier League inglese 2017-2018. Il turno comincerà con l’anticipo delle ore 13:30 e si chiuderà questa sera, con il posticipo delle 18:30. In diretta dal Leicester City Stadium, di scena l’interessante sfida fra i padroni di casa, le Volpi, e gli ospiti del Liverpool. Una gara tutta da vivere visti i molteplici campioni in campo, a cominciare da Coutinho, passando per Mahrez, e arrivando fino a Firmino. Le due squadre, tra l’altro, si sono affrontate pochi giorni fa in Coppa di Lega, con successo delle Foxes per due a zero: i Reds vogliono la rivincita.

LEICESTER LIVERPOOL: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita fra il Leicester e il Liverpool, valevole per la sesta giornata della Premier League, sarà visibile in diretta tv. Tutti gli appassionati del calcio inglese potranno gustarsi il match con fischio di inizio alle 18:30 su Sky Sport, e precisamente sul canale Sky Sport 3. Una visione rivolta esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare, che potranno usufruire anche dell’app Sky Go, per vedere il match in diretta streaming su pc, smartphone o tablet.

LA SITUAZIONE

Sia il Liverpool quanto il Leicester hanno iniziato la stagione di Premier in maniera un po’ altalenante. I padroni di casa delle Foxes si trovano infatti al quindicesimo posto assoluto in classifica, a due passi dalla zona retrocessione, con una sola vittoria in cinque gare, un pareggio e ben tre sconfitte. Sette le reti segnate contro le nove subite, e nello scorso turno, pareggio per uno a uno contro l’Huddersfield Town in trasferta. L’ultimo incontro casalingo è invece la sfida contro il Chelsea, persa con il risultato di due a uno in favore degli uomini allenati da Antonio Conte. Leicester che non vince quindi in casa da più di un mese, precisamente dal 2 a 0 del 19 agosto contro il Brighton. Il Liverpool, invece, è all’ottavo posto, a quota otto punti, a meno cinque dalla vetta. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta per la squadra di Klopp, che vanta nove reti segnate e altrettante subite. Lo scorso turno, deludente pareggio interno contro il Burnley per uno a uno. L’ultima trasferta è invece il clamoroso 5 a 0 in favore del City all’Etihad Stadium.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la partita contro il Liverpool, mister Shakespeare dovrà valutare le condizioni fisiche di Jamie Vardy, non al 100%. Il giocatore sembra comunque destinato a scendere in campo dal primo minuto in un classico 4-4-2 con Okazaki al suo fianco come terminale offensivo. Si rivede fra i convocati Christian Fuchs, che ha superato il problema all’occhio, mentre non ci sarà Matty James, per via di un problema al tendine di Achille. In dubbio invece Ulloa, dopo l’infortunio della settimana. Il resto dell’undici dovrebbe prevedere Mahrez largo a destra a centrocampo, con Albrighton sulla fascia mancina, mentre in mezzo, linea mediana composta da Ndidi e King. In difesa, Simpson a destra con Fuchs a sinistra, con la coppia di centrali composta da Morgan e Maguire, davanti al portiere Schmeichel. Spostandoci in casa Liverpool, possibile problema nel cuore della difesa, visto che Lovren e Matip sono entrambi in dubbio. Da valutare anche le condizioni di Emre Can, mentre Mane è squalificato. Assenze certe di Lallana, Clyne e Bogdan. Ipotizzabile un 4-3-3 con Mignolet fra i pali, difesa formata da Matip e Lovren in mezzo o eventualmente uno dei due lascerà posto a Klavan, con Gomez a destra e Moreno a sinistra. In mezzo, Henderson in regia, con duello Emre Can-Wijnaldum sulla destra, e Coutinho a sinistra. Infine il tridente d’attacco Salah, Sturridge, Firmino.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Andiamo a vedere le quote per Leicester-Liverpool, basandoci sulle indicazioni fornite dall’agenzia di scommesse Snai. I favoriti sono i Reds, visto che il 2, il successo del Liverpool, è dato a 1.87, contro il 4.00 assegnato invece alla vittoria delle Foxes. Il pareggio, il segno X, paga 3.70, più probabile quindi dell’1. L’under è dato a 2.10, mentre l’over a 1.67. Infine, il gol e il nogol, rispettivamente quotati 1.57 e 2.25.

