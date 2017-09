Mondiali ciclismo 2017 / Streaming video e diretta tv gara in linea élite donne, orario (oggi 23 settembre)

Elisa Longo Borghini (LaPresse)

Oggi ai Mondiali di ciclismo 2017 in corso a Bergen è il giorno delle donne: in programma infatti c’è la gara in linea élite donne, che assegnerà il titolo di campionessa del Mondo e la maglia iridata più ambita in campo femminile. Il percorso sarà di ben 152,8 km, pari a 8 giri del circuito realizzato nella città norvegese che ospita la rassegna iridata più a Nord di sempre, che misura 19,1 km: una distanza impegnativa per le donne, con partenza prevista alle ore 13.30. Il nostro c.t. Dino Salvoldi ha convocato sette ragazze per questa gara: a rappresentare l’Italia ci saranno dunque un mix di veterane e giovani rampanti, con giustificate ambizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI CICLISMO BERGEN 2017

La gara in linea élite donne dei Mondiali di ciclismo 2017 a Bergen sarà trasmessa in diretta tv integrale da Rai Sport + HD, dove il collegamento avrà inizio già alle ore 13.20 per seguire la corsa fin dalla partenza. Appuntamento dunque al canale numero 57 del telecomando, oppure anche in diretta streaming video gratuita per tutti sul sito raiplay.it.

LE AZZURRE

In primo piano ancora una volta Giorgia Bronzini, già campionessa del Mondo sia nel 2010 sia nel 2011, che in caso di arrivo in volata - scenario certamente possibile anche se non scontato - sarà fra le grandi favorite. Con lei Elisa Longo Borghini, il bronzo olimpico di Rio 2016 e seconda al Giro d’Italia di quest’anno, che però non è data al top della condizione; poi Tatiana Guderzo, altra veterana e iridata 2009, Rossella Ratto che fu bronzo nel 2013, Elena Cecchini (purtroppo alle prese con il mal di gola da qualche giorno) e due giovanissime, la campionessa del Mondo juniores del 2016 Elisa Balsamo e Sofia Bertizzolo. Il vivaio è sicuramente ricchissimo, come ha dimostrato il doppio oro fra le junior di Elena Pirrone, sia nella gara in linea sia a cronometro, ma anche tra le grandi l’Italia ottiene quasi sempre soddisfazioni.

LE FAVORITE: OLANDA IN PRIMO PIANO

La squadra da battere è però inevitabilmente l’Olanda, che schiera tre campionesse come Annemiek Van Vleuten, Anna Van Der Breggen e Marianne Vos: addirittura una tripletta non è impossibile, anche se naturalmente tutte le altre Nazionali cercheranno di evitare il dominio delle olandesi. L’Italia in questo senso ha le carte in regola, storicamente negli ultimi anni le azzurre e l’Olanda sono sempre state le Nazionali di riferimento. Attualmente le olandesi hanno qualcosa in più, come dimostrano i principali risultati stagionali dal Giro d’Italia fino alla gara a cronometro di questi Mondiali, ma certamente le azzurre saranno fra le rivali più pericolose per il dominio dell’Olanda.

