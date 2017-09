Montpellier PSG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Torna in campo il Paris Saint Germain contro il Montpellier. A partire dalle ore 17:00 di questa sera, in quel dello stadio La Mosson, la compagine parigina affronterà i padroni di casa del Montpellier, per l’anticipo del sabato di questa settima giornata del campionato francese, la Ligue 1 2017-2018. Ovviamente grande favorita, la compagine allenata da Unai Emery, che può contare su una potenza di fuoco a dir poco impressionante, capitanata dalla stella Neymar.

MONTPELLIER PSG: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutti gli appassionati del Paris Saint Germain, della Ligue 1 e del calcio in generale, potranno godersi il match in diretta tv. La partita di Montpellier sarà infatti visibile sulla tv digitale terrestre Mediaset Premium e precisamente sul canale Premium Sport 2 con collegamento a partire dalle ore 17:00 di oggi. La visione del match sarà ovviamente visibile solo agli abbonati. Vi ricordiamo inoltre l’applicazione Premium Play, per vedere la partita in diretta streaming sul pc, smartphone o tablet.

LA SITUAZIONE

Il Paris Saint Germain è al primo posto assoluto in Ligue 1, a punteggio pieno, con 18 punti conquistati in sei vittorie. Impressionante il computo gol fatti/subiti, visto che i parigini hanno realizzato ben 21 marcature, per una media di più di tre gol a gara, subendone solo tre. Merito in particolare della coppia Cavani-Neymar, che in due hanno gonfiato la rete in undici occasioni (7 il Matador e 4 il brasiliano). Peccato però che le due stelle non si amino, e pare che l’ex Barcellona abbia addirittura chiesto la cessione del compagno di squadra, considerato una sorta di ostacolo nella corsa alla classifica dei marcatori della Ligue 1. Il PSG viene dalla bella vittoria interna contro il Lione per due a zero, e oggi proverà ad espugnare il La Mosson. Situazione ben diversa, per ovvie ragioni, in casa Montpellier, squadra che occupa il dodicesimo posto assoluto in classifica, a quota 7 punti, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Appena quattro i gol realizzati, mentre quelli subiti sono cinque. Lo scorso turno, vittoria in trasferta per uno a zero contro il Troyes.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida di questa sera contro il Montpellier, coach Emery dovrebbe mandare in campo il suo classico undici, disposto con il 4-2-3-1, lo schema tipico dell’allenatore spagnolo. In porta andrà il 24enne Areola, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata dall’ex Juventus Dani Alves sulla destra, con Kurzawa sulla fascia mancina, mentre in mezzo al fianco di Thiago Silva, favorito Kimpembe sull’ex Roma Marquinhos. A centrocampo, linea mediana classica composta da Rabiot e Verratti, mentre sulla trequarti il trio delle meraviglie formato da Dembelé a destra, Neymar a sinistra, e Draxler in posizione classica di numero 10. Terminale offensivo di questa corazzata, Edinson Cavani. E’ quasi imbarazzante leggere la formazione del Montpellier dopo aver esternato l’undici parigino, squadra che vale meno di 40 milioni di euro. Spazio ad un 4-2-3-1 con Ninga prima punta, spalleggiato da Lasne, Sessegnon e Roussilion. A centrocampo, Shkiri e Piriz, mentre la difesa sarà formata da Mendes e Hilton in mezzo, Mukiele a Aguilar sulle due fasce, davanti al portiere Lecomte.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Ovviamente i bookmaker scommettono sul Paris Saint Germain. Analizzando le quote Snai, si scopre che il 2, la vittoria del PSG, è data bassissima, quota 1.16, mentre il successo interno del Montpellier è pari a 16.00. 7.50, invece, il segno X, il pareggio. L’under è dato a 2.65 contro l’over a 1.43, mentre il gol e il nogol pagano rispettivamente 2.25 e 1.57.

