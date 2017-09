Novara-Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Avellino, LaPresse

Novara-Avellino, diretta dal signor Saia di Palermo, sabato 23 settembre 2017 alle ore 15.00, è una sfida relativa alla sesta giornata d'andata del campionato di Serie B: riflettori dunque sullo stadio Silvio Piola della città piemontese, dove si scende in campo in questo campionato che dopo il turno infrasettimanale di martedì non conosce soste.

Il turno infrasettimanale di campionato non ha portato particolari notizie né per Walter Novellino, né per Eugenio Corini. L'Avellino si è tolto lo sfizio di segnare il primo gol in campionato al Venezia di Pippo Inzaghi, ma in una partita ricca di colpi di scena ma anche abbastanza nervosa e contratta per i colori biancoverdi, non è riuscito ad andae al di là del pareggio, perdendo così l'opportunità di alternare vittorie in casa alle sconfitte in trasferta, dopo essere caduto sabato scorso sul campo del Cesena. Il Novara invece dopo due vittorie consecutive, contro l'Ascoli in trasferta e contro il Cittadella in casa, che avevano fatto un po' cambiare marcia alla formazione piemontese dopo la falsa partenza, non è riuscito a far punti sul campo dello Spezia, colpito a freddo da un gol di Marilungo e poi incapace di reagire.

Al momento in classifica l'Avellino si trova a quota sette punti e il Novara a sei: dopo cinque giornate non un rendimento stellare, ma comunque una partenza che può rappresentare una base per migliorarsi, a patto di cancellare i tanti cali di tensione che hanno contraddistinto le due formazioni in questo avvio di campionato. Il Novara finora è riuscito ad andare a segno solo in due delle cinque partite disputate, realizzando complessivamente tre gol e lamentando la mancanza di un vero terminale offensivo, mentre l'Avellino invece, soprattutto nelle partite in trasferta (e proprio a Novara Novellino dovrà provare a invertire la tendenza) è alle prese con una difesa che spesso si è lasciata sopraffarre dagli avversari, incassando tre gol sia nella trasferta di Cremona, sia nella trasferta di Cesena. Un match dunque delicato che potrebbe creare non pochi problemi a chi dovesse perderlo, col rischio quindi di assistere a una sfida estremamente tattica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA NOVARA AVELLINO

Per seguire la partita che mette di fronte Novara e Avellino, ci si potrà collegare per la diretta tv esclusiva su Sky sui canali 106 e 258 del satellite (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. La Serie B infatti è visibile solo su Sky ed è uno dei piatti forti dell'offerta satellitare per gli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Silvio Piola di Novara si confronteranno queste probabili formazioni: Novara in campo con Montipò a difesa della porta, il serbo Golubovic impiegato in posizione di terzino destro e Calderoni impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il danese Troest e Chiosa saranno i due difensori centrali. Il brasiliano Ronaldo a centrocampo sarà affiancato da Moscati e Sciaudone, mentre in attacco l'olandese Da Cruz sarà affiancato da Di Mariano e da Macheda. La risposta dell'Avellino sarà affidata al portier romeno Radu alle spalle di una difesa a quattro formata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra dal belga Ngawa, da Migliorini, dal croato Kresic e da Pecorini. L'esterno laterale di destra di centrocampo sarà Molina e il laterale mancino sarà il marocchino Bidaoui, mentre Morosini si muoverà in posizione di trequartista, alle spalle di Castaldo impiegato invece come unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

Il confronto tra i due allenatori vedrà schierati il 4-3-3 di Eugenio Corini nel Novara ed il 4-4-1-1 di Walter Novellino nell'Avellino. Avvio tra alti e bassi per le due squadre, ma mentre il Novara sta segnando col contagocce, gli irpini si sono ritrovati alle prese con maggiori problemi a livello difensivo. L'anno scorso nella partita disputata a Novara sono stati i padroni di casa ad avere la meglio, imponendosi di misura con una rete realizzata da Viola ad inizio ripresa, il 22 ottobre del 2016. Da segnalare come il Novara abbia vinto gli ultimi tre confronti disputati in campionato contro l'Avellino, e che l'ultima vittoria in generae degli irpini risale al 24 agosto del 2013, quando i biancoverdi allo stadio Partenio si sono imposti con i gol di Castaldo e Zappacosta (ora al Chelsea) con il punteggio di due reti ad una.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse puntano forte sul Novara, con vittoria interna dei piemontesi quotata al raddoppio da Bwin, mentre Betclic propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 4.33 la quota per la vittoria irpina allo stadio Silvio Piola.

