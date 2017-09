PAGELLE/ Juventus-Torino: i voti della partita (Serie A 2017 2018 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Torino - LaPresse

All'Allianz Stadium si è appena il primo tempo di Juventus-Torino, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 2 a 0 in favore dei bianconeri: approfittiamo del quarto d'ora di pausa per dare i voti ai protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. L'inizio di questo derby della Mole sembra promettere bene con le due squadre che provano subito ad allungarsi sul terreno di gioco, Lyanco (6,5) è bravo a chiudere immediatamente su Mandzukic (6) mentre Cuadrado (7) prova a fare tutto da solo sbagliando solamente l'esecuzione del tiro. Dall'altra parte del campo ci prova Ljajic (6) che alza troppo il pallone col destro, l'equilibrio dura un quarto d'ora, a romperlo ci pensa come al solito Paulo Dybala (7,5) che piazza il pallone con l'angolino con la preziosa collaborazione di Matuidi (7) che induce Baselli (4) all'errore e a Pjanic (8) che sottrae astutamente il pallone a Rincon (5). I granata restano in dieci per l'espulsione di Baselli che rimedia due cartellini gialli nel giro di pochi pochi, con l'uomo in più la Juventus prende definitivamente il comando delle operazioni, Lyanco con un salvataggio quasi sulla linea nega il raddoppio di Cuadrado ma è solo questione di tempo, sarà proprio il colombiano a servire l'assist per Pjanic che suggella una prestazione sin qui sontuosa con la rete del 2 a 0 che sembra già mettere i tre punti in cassaforte.



VOTO JUVENTUS 7 - I bianconeri premono subito forte sull'acceleratore e in 15 minuti rompono gli equilibri, l'espulsione di Baselli che lascia gli avversari in dieci facilita ulteriormente il lavoro agli uomini di Allegri che prima dell'intervallo raddoppiano con Pjanic.

MIGLIORE JUVENTUS: PJANIC 8 - Un gol e un assist per il bosniaco che come ciliegina sulla torta "propizia" l'espulsione di Benassi che lo travolge come se non ci fosse un domani.

PEGGIORE JUVENTUS: LICHTSTEINER 6 - In questo caso sarebbe più corretto parlare di meno brillante perché anche lo svizzero non è che stia facendo brutta figura.



VOTO TORINO 5,5 - L'obiettivo per gli uomini di Mihajlovic era affrontare i campioni d'Italia ad armi pari ma i gol di Dybala e Pjanic, e l'espulsione di Baselli compromettono la serata già nel primo tempo.

MIGLIORE TORINO: LYANCO 6,5 - Qualche buona chiusura e un salvataggio quasi sulla linea che consentono ai granata di rimanere ancora a galla anche se l'acqua ormai è già arrivata alla gola.

PEGGIORE TORINO: BASELLI 4 - Con l'entrata killer su Pjanic rovina non soltanto la gara dei suoi ma il match in generale visto che fino a quel momento la Juventus non è che avesse stradominato, con l'uomo in più invece i bianconeri fanno il bello e il cattivo tempo. (Stefano Belli)

