Paganese Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Juve Stabia, LaPresse

Paganese-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, è in programma allo Stadio "Marcello Torre" di Pagani questa sera, sabato 23 settembre 2017 alle ore 20.30 ed è una delle partite che compone il programma della quinta giornata del campionato 2017-18 di Serie C, girone C.

Per la squadra di Massimiliano Favo si tratta di una buona opportunità per trovare la seconda vittoria in campionato anche se in casa non ha ancora gioito: finora il club campano non è riuscito a ingranare raccogliendo quattro punti in altrettante gare, vincendo solamente contro il Cosenza, pareggiando la gara interna contro la Reggina e andando incontro a due sconfitte contro Bisceglie e Agrakas. Alla Paganese servono innanzitutto i tre punti per allontanare dalla zona play-out e scalare la classifica, stesso discorso per la Juve Stabia che la scorsa stagione occupò a lungo i vertici della graduatoria per dover dire addio ai sogni di promozione ai play-off. Le vespe gialloblù allenate da Fabio Caserta hanno ottenuto solamente due punti in tre partite e sono ancora a secco di vittorie.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA PAGANESE JUVE STABIA

La partita di Serie C Paganese-Juve Stabia non sarà visibile in diretta tv ma accedendo al sito www.sportube.tv sarà possibile assistere alla diretta streaming video pagando 2,90 € per sbloccare la visione del singolo match, come per ogni altra partita di Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La formazione della Paganese dovrebbe essere la seguente: in porta ci sarà Lys Gomis, a completare la retroguardia ci saranno i difensori centrali Meroni, Carini e Piana; nel centrocampo a cinque è prevista la presenza dei terzini Della Corte e Picone che scaleranno verso la zona mediana andando così ad affiancare Bensaja e Carcione, per l'ultimo posto a disposizione Baccolo sembra leggermente favorito su Ngamba; Talamo e Cesaretti le due punte che formeranno la coppia d'attacco, entrambi sono stati gli unici giocatori a segnare almeno un gol e dunque saranno loro a maggior ragione ad avere il compito di finalizzare le azioni. La Juve Stabia risponderà con il seguente undici: in porta Caserta avrà l'imbarazzo della scelta tra Branduani (ex-Spal) e Bacci, i quattro di difesa salvo sorprese dovrebbero essere i centrali Redolfi e Morero, e i terzini Nava che occuperà la fascia destra e Crialese che invece verrà posizionato sulla corsia di sinistra; a centrocampo spazio a Mastalli che finora non ha saltato un match, assieme a lui molto probabilmente ci saranno Matute e Calò, anche se Capece nutre una piccola speranza di giocare dal primo minuto; al centro dell'attacco ci sarà Paponi che ha già realizzato 4 gol in 5 partite, e sarà affiancato dalla giovane ala Berardi e da Lisi.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando è stato chiamato ad allenare la Paganese, Massimiliano Favo non ha ancora trovato un modulo fisso che gli vada a genio, ha cominciato con il 4-3-3 per poi passare al 3-5-2 anche se in passato ha dimostrato di far rendere al meglio i suoi giocatori con il 4-2-3-1 che forse proporrà in futuro. Fabio Caserta, alla sua prima vera esperienza da allenatore, non ha mai rinunciato al 4-3-3 anche se finora i risultati non gli stanno dando particolarmente ragione.

QUOTE E SCOMMESSE

Non esiste un favorito per i bookmaker che propongono quote molto simili tra loro per la vittoria di una o dell'altra squadra: su Bet365, ad esempio, l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,40 contro il 2,80 che Unibet propone per il 2 degli ospiti, con il risultato di parità che WilliamHill valuta a 3,10. Paganese e Juve Stabia stanno facendo molta fatica a trovare la via del gol, per cui non sorprende che la quota dell'Over (2,10) sia più alta rispetto all'Under (1,65), inoltre il risultato esatto di 0-0 viene dato a 8,25 su Betclic.

© Riproduzione Riservata.