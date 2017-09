Pagelle/ Roma Udinese: i voti della partita (Serie A 2017 2018 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Udinese (Foto LaPresse)

Dopo una prima frazione in controllo totale per la Roma e desolante per l'Udinese, parziale sul 3-0 all'Olimpico, ecco le nostre pagelle sui 45 minuti vissuti finora nel primo anticipo del 6° turno di campionato: decidono fin qui Dzeko ed El Shaarawy (doppietta) per i padroni di casa! Avvio da brivido per Di Francesco, con il tiro dopo 20 secondi di Jankto (voto 5,5), parato in tuffo da Alisson (voto 6); il resto del tempo, però, è una prova di forza giallorossa senza opposizioni, soprattutto in difesa, dei friulani... Apre il bomber bosniaco, capocannoniere dell'ultima Serie A: azione testarda di Nainggolan (voto 6,5) al limite, rimpallo fortunoso per Dzeko (voto 7) e palla alle spalle di Bizzarri (voto 6). Un duello che prosegue poi, con l'estremo difensore bravo a respingere i tentativi dell'attaccante avverario. Niente da fare invece per l'ex Pescara sui due tocchi ravvicinati di El Shaarawy (voto 7), al 30° e al 45°: nel primo caso, assist di Dzeko e colpo sul secondo palo del Faraone; nel secondo, allo scadere, disastro di Stryger (voto 4) e palla consegnata all'esterno ex Milan, agevolato per il tris romanista. Una mazzata che di fatto sbriciola anche le ultime, complicate speranze degli ospiti di tentare la rimonta!

PAGELLE ROMA-UDINESE - PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 7 – Fin troppo facile, fin qui, il compito dei padroni di casa. Prestazione efficace e ottima capacità di finalizzare, agevolata dalle colpe dei friulani MIGLIORE ROMA EL SHAARAWY VOTO 7 – Risponde bene, con una doppietta in 45 minuti, alla chiamata di Di Francesco. Al posto giusto al momento giusto PEGGIORE ROMA FLORENZI VOTO 6 – Insufficienze non ce ne sono, lui però sbaglia un disimpegno che fa arrabbiare il proprio tecnico e poteva aprire la via della porta a Lasagna VOTO UDINESE 4,5 – Molle, troppo distratta in difesa, contro una Roma così – ma in generale contro le big del campionato – non può permettersi di scendere in campo in queste condizioni. Se vuole evitare figuracce, quantomeno... MIGLIORE UDINESE BIZZARRI VOTO 6 – I compagni producono talmente poco che le sue parate su Dzeko e Kolarov restano le uniche giocate da segnalare per l'Udinese. E sul terzo gol è Stryger a sbagliare, non lui PEGGIORE UDINESE STRYGER VOTO 4 – Troppo dilettantismo per essere vero. Facciamo che il voto vero è rimandato alle prossime apparizioni, per non essere troppo cattivi.

