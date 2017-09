Pagelle/ Spal Napoli: i voti della partita (Serie A 2017 2018 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Spal Napoli - LaPresse

Termina in parità la prima frazione tra Spal e Napoli: vediamo adesso le pagelle con i voti alle due squadre. Al grandissimo gol di Schiattarella risponde Lorenzo Insigne. Accade tutto in un minuto. Partita piacevole con la Spal che sta tenendo testa alla capolista. Passiamo alle valutazioni dei protagonisti in campo dopo quarantacinque minuti. Gomis (6) bella la parata su Hamsik. In questo inizio di stagione è una sorpresa. Felipe (6) in difesa si sente la sua grande esperienza. Vicari (6,5) il ragazzo ha colpi interessanti, presto uomo mercato. Salamon (5,5) non convince tantissimo, ma in generale non demerita. Costa (6) fa la sua parte sulla fascia, prestazione gagliarda. Mora (6) lotta e non tira mai indietro il piede. Viviani (5,5) da uno con le sue qualità ci attendiamo qualcosa in più. Schiattarella (7) sigla un grandissimo gol da fuori area. Ottima prestazione. Lazzari (6) un altro giovane interessante da seguire. Si fa sentire sulla fascia. Borriello (6) lotta in attacco e cerca sempre di rendersi pericoloso. Antenucci (6) come il suo compagno di reparto non demerita.

Passiamo ora al Napoli. Reina (6) non può nulla sulla bordata di Schiattarella. Hysaj (6) fa il compitino sulla fascia, poco servito dai compagni. Maksimovic (5,5) non convince la prestazione, sembra fuori dai meccanismi. Koulibaly (6) dalle sue parti non si passa, un muro. Ghoulam (6) la solita spinta costante, in crescita. Zielinski (5,5) non il solito Zielinski in avanti. Deludente fino ad ora. Diawara (5,5) ci aspettiamo molto di più nella seconda frazione. Hamsik (6) il capitano cresce di partita in partita. Gli manca solo il gol. Callejon (6) non sembra entrato totalmente in partita. Mertens (6) ben chiuso dalla difesa spallina ma anche poco servito. Insigne (7) rete d'autore e ripiegamenti difensivi, il migliore in campo.

PAGELLE SPAL-NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SPAL 6,5 - Sta tenendo testa alla capolista grazie ad una prestazione gagliarda. Ben messa in campo. MIGLIORE SPAL: SCHIATTARELLA 7 - Il siluro da fuori area è imprendibile per Reina. Grande prestazione. PEGGIORE SPAL: SALAMON 5,5 - Poco deciso in difesa, sta soffrendo i movimenti di Insigne. VOTO NAPOLI 6 - Bravo a reagire subito allo schiaffo ricevuto. Alcuni calciatori non giocano al solito ritmo. MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7 - Rete e fase difensiva. Fino ad ora il migliore in campo. PEGGIORE NAPOLI: MAKSIMOVIC 5,5 - Non è ancora inserito nei meccanismi della squadra. Ci aspettiamo di più.

