Perugia-Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Perugia-Frosinone, diretta dal signor Abbattista di Molfetta, sabato 23 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che rappresenterà senza dubbio il big match della sesta giornata d'andata nel campionato di Serie B. Grande attesa dunque per quello che potrà succedere allo stadio Renato Curi, dove la terza in classifica ospiterà la capolista: basterebbe questo per capire l'importanza della posta in palio.

Nell'ultimo turno infrasettimanale le due squadre si presentavano appaiate in classifica a quota dieci punti dopo quattro partite disputate. Nel finale dei due rispettivi match però le strade sono diventate divergenti per i due club. Con un provvidenziale colpo di testa di Terranova su cross da calcio d'angolo, nei minuti di recupero della trasferta di Ascoli, il Frosinone ha centrato un'importantissima vittoria esterna, isolandosi in testa al campionato cadetto con due punti di vantaggio sull'Empoli secondo.

Dall'altra parte, a causa di un rigore contestatissimo tra le fila umbre, il Perugia è caduto a Palermo ed è scivolato in terza posizione in coabitazione con il Carpi. C'è da dire che finora in casa i Grifoni sono stati degli autentici schiacciasassi, con un quattro a due rifilato al Pescara di Zeman ed un netto tre a zero al Parma. Nonostante questo, la solidità del Frosinone, che ancora deve giocare una partita in casa avendo disputato i primi due match interni sul neutro di Avellino, è una brutta gatta da pelare anche per il secondo miglior attacco del campionato, appena dietro quello del Pescara zemaniano.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv dell'incontro fra Perugia e Frosinone disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), mentre la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video via internet, sempre dagli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Renato Curi si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Perugia in campo con Rosati in porta, Zanon in posizione di terzino destro e Del Prete in posizione di terzino sinistro, mentre Volta e Monaco completeranno la linea difensiva a quattro come centrali. A centrocampo spazio a Colombatto, Bandinelli e Bianco, mentre il nordcoreano Han Kwang-Song completerà il tridente offensivo assieme a Buonaiuto e Mustacchio. Il Frosinone affronterà invece la quarta trasferta in sei partite di campionato (la seconda consecutiva in attesa di esordire nel prossimo turno contro la Cremonese tra le mura amiche dello stadio Benito Stirpe) con Bardi tra i pali e una difesa a tre con Terranova, lo sloveno Krajnc e Ariaudo schierati titolari. A centrocampo spazio a Gori, Beghetto e Maiello, mentre l'esterno laterale di destra sarà Matteo Ciofani e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Sammarco. In attacco, spazio al tandem offensivo composto da Daniel Ciofani e da Ciano, con Dionisi pronto a subentrare dalla panchina.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico del Perugia, Federico Giunti, affronterà l'importante match con un 4-3-3 che ha avuto un impatto strepitoso sul nuovo campionato, fatta eccezione per la sfortunata trasferta di Palermo in cui i Grifoni hanno subito la prima sconfitta stagionale a causa di un calcio di rigore estremamente contestato. Di contro, il Frosinone va avanti con il 3-5-2 di Carmine Longo che con il rientro di Dionisi può anche contare su un robusto turn over in attacco, anche se per il momento il nuovo innesto Ciano si è rivelato più efficace rispetto al bomber con già tre stagioni e quarantuno gol (dei quali nove in Serie A) alle spalle con la maglia del Frosinone. A Perugia nella scorsa stagione è finita uno a uno, il 28 febbraio del 2017 ciociari avanti con Kragl ma raggiunti nella ripresa da Nicastro. Al 12 ottobre 2014 risale l'ultima vittoria del Frosinone allo stadio Renato Curi, con gol di Dionisi ad un minuto dal novantesimo, il Perugia non vince contro i gialloazzurri in casa dai tempi della Lega Pro, uno a zero il 4 maggio del 2014 con rete decisiva di Moscati.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote relative al match vedono gli umbri favoriti, considerando anche il grande rendimento mantenuto fino a questo momento in casa, a dispetto dello status da capolista del Frosinone. Vittoria esterna ciociara infatti quotata 3.30 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 2.35 la quota relativa al successo interno umbro e Betclic offre invece a 3.15 la quota per l'eventuale pareggio.

