Probabili formazioni/ Inter Genoa: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 6^ giornata)

Inter Genoa rientra nel programma della sesta giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15 di domenica 24 settembre. A San Siro i nerazzurri cercano di riprendere la marcia: dopo quattro vittorie consecutive è arrivato il pareggio sul campo del Bologna, che ha lasciato comunque la squadra imbattuta e al secondo posto in classifica. Un pareggio anche per il Genoa nel turno infrasettimanale, ma il Grifone in questo campionato non ha ancora vinto e ha soltanto 2 punti, cosa che lo lascia ancora nelle ultime posizioni. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali siano i dubbi e le certezze dei due allenatori per la partita di San Siro, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Genoa.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti prosegue con le sue scelte: l’Inter si dispone sempre con il 4-2-3-1, confermando probabilmente la scelta di Joao Mario alle spalle di Mauro Icardi e lasciando fuori sia Brozovic che Eder, nonostante l’italo-brasiliano abbia fatto bene quando è stato chiamato in causa al Dall’Ara. Non cambieranno ovviamente gli esterni offensivi che saranno Candreva e Perisic (a meno che il già citato Eder non abbia una maglia sulla sinistra), mentre nella linea mediana a protezione della difesa Borja Valero, che va verso la conferma, potrebbe essere nuovamente affiancato da Gagliardini nella consueta staffetta con Matias Vecino che, salvo cambi di modulo al momento non contemplati, caratterizzerà tutta la stagione. Riguardo il reparto arretrato, dovremmo rivedere Dalbert sulla corsia mancina al posto di Nagatomo, con D’Ambrosio ancora titolare per la lungodegenza di Joao Cancelo; coppia al centro formata come sempre da Miranda e Skriniar che affinano la loro intesa ogni giorno che passa, in porta ci sarà chiaramente Samir Handanovic.

GENOA: LE SCELTE DI JURIC

Nel Genoa confermata la difesa a tre: da valutare chi tra Biraschi e Gentiletti farà il terzo centrale al fianco di Rossettini e Zukanovic che viaggiano verso la conferma. Sulla fascia destra ci sarà Lazovic dal primo minuto, dall’altra parte Diego Laxalt è oggi l’insostituibile di questa squadra e ha anche trovato il primo gol stagionale mercoledì sera. In mezzo invece sarà Miguel Veloso a gestire le operazioni: con lui giocherà come interno chi uscirà dal ballottaggio tra Bertolacci e Cofie, mentre sembra destinato alla panchina il croato Petar Brlek, che aveva giocato come titolare contro il Chievo. Nel reparto offensivo si va verso la conferma di Pietro Pellegri come prima punta; da valutare le condizioni di Pandev che potrebbe essere impiegato come titolare, di sicuro ci sarà Taarabt mentre uno tra Luca Rigoni e Federico Ricci potrebbe essere il secondo trequartista.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 927 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 61 Vanheusden, 55 Nagatomo, 21 Santon, 11 Matias Vecino, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 27 F. Ricci, 11 Taarabt; 64 Pellegri

A disposizione: 23 Lamanna, 3 Gentiletti, 20 Rosi, 4 Cofie, 40 Omeonga, 30 L. Rigoni, 18 Migliore, 17 Palladino, 9 Centurion, 74 Salcedo, 16 Galabinov

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Spolli, Pandev, Lapadula

