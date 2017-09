Probabili formazioni/ Juventus Torino: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 6^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Torino è il primo derby stagionale nel campionato di Serie A 2017-2018: alle ore 20:45 di sabato 23 settembre le due squadre scendono in campo per la sesta giornata. Sono due squadre che stanno bene: la Juventus è ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate e ha centrato una delle migliori partenze negli ultimi anni, mentre il Torino conferma la bontà del suo progetto presentandosi alla sentitissima stracittadina senza sconfitte, e stando davanti a una squadra come la Lazio nella classifica del campionato. Sarà quindi una partita vera, perchè i granata nel corso delle stagioni recenti hanno ridotto un po’ il gap nei confronti dei bianconeri. Aspettando dunque che le due squadre giochino la loro partita, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierarle in campo, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Torino.

QUOTE E SCOMMESSE

Juventus Torino, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: le quote per la previsione 1X2 ci dicono che la vittoria della Juventus vale 1,40, il pareggio è quotato 4,75 mentre la vittoria del Torino vi permetterebbe di guadagnare 7,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus ha ancora giocatori ai box, e dunque le scelte di Massimiliano Allegri dipendono anche dalle defezioni: per esempio, in difesa non c’è De Sciglio e allora Lichtsteiner si riprende il posto a destra con Alex Sandro a sinistra, mentre in mezzo a protezione di Buffon (che torna in porta dopo aver lasciato spazio a Szczesny nell’infrasettimanale) si rivede Chiellini che con tutta probabilità farà coppia con Rugani, mai tolto dalla formazione titolare in campionato. A centrocampo Rodrigo Bentancur ha fornito ottime risposte: aspettando il ritorno di Khedira è una valida alternativa a quella che oggi è diventata la coppia titolare, vale a dire Pjanic in cabina di regia e Matiudi che invece opera come frangiflutti ma sa anche dare una mano in fase di impostazione. Nel reparto avanzato invece Cuadrado e Mandzukic restano favoriti per giocare sulle fasce; qualche passo indietro per Bernardeschi, ancora utilizzato con il contagocce, e Douglas Costa che potrebbe essere schierato in Champions League. Come al solito Allegri affronta la prima parte della stagione fidandosi maggiormente della vecchia guardia; anche per questo motivo Dybala e Higuain non dovrebbero riposarsi ed essere regolarmente in campo per il derby della Mole.

TORINO: I DUBBI DI MIHAJLOVIC

Dubbi anche per Sinisa Mihajlovic, che un po’ di turnover lo ha fatto a Udine: fuori Lyanco e dentro Emiliano Moretti al centro della difesa, potrebbero cambiare anche i due esterni (sicuramente si rivedrà De Silvestri a destra) ma dipenderà anche dalle condizioni di Barreca. L’alternativa resta ovviamente Molinaro; a centrocampo Acquah ce la fa per la panchina ma difficilmente lo vedremo in campo, dunque il tecnico serbo schiera il suo Torino ancora con la qualità di Baselli e la quantità di Rincon, una coppia che sta iniziando a conoscersi e ad affinare l’intesa sul terreno di gioco. Davanti, certi del posto sono Iago Falque (a destra) e Ljajic che giocherà alle spalle della prima punta; a sinistra ci sono tre giocatori per una maglia, con Niang che appare leggermente favorito ma deve guardarsi dalla temibile concorrenza di Boyé e di Berenguer. Ovviamente il Torino non può prescindere dai gol e dalla presenza di Belotti, attaccante che fa reparto da solo e che può cambiare completamente i destini della stagione granata (per ora va a segno da due giornate consecutive).

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

TORINO (4-2-3-1): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 8 Baselli, 88 Rincon; 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 11 Niang; 9 Belotti

A disposizione: 1 Ichazo, 32 V. Milinkovic-Savic, 15 Ansaldi, 13 Burdisso, 97 Lyanco, 23 Barreca, 16 Gustafson, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 31 Boyé, 99 Sadiq

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Bonifazi, Obi

