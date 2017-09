Probabili formazioni/ Roma Udinese: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 6^ giornata)

Probabili formazioni Roma Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Udinese è valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: è la partita che apre il turno, sabato 23 settembre alle ore 15. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo il convincente 4-0 sul campo del Benevento, continuando a rimanere in alta classifica ed essendo riusciti ancora una volta a non subire gol; altalenante il rendimento dell’Udinese, che fa un passo avanti e uno indietro come dimostrato nella sconfitta interna contro il Torino. Andiamo subito a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco secondo le scelte del rispettivo allenatore, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Udinese.

QUOTE E SCOMMESSE

Roma Udinese, sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: le quote per la previsione 1X2 ci dicono che la vittoria della Roma vale 1,25, il pareggio è quotato 5,75 mentre la vittoria dell’Udinese vi permetterebbe di guadagnare 12,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

ROMA: I DUBBI DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco ha utilizzato il doppio turno abbordabile (Verona e Benevento) per effettuare un po’ di turnover; per la partita odierna torna a disposizione Nainggolan ma non è detto che il belga sia subito in campo, anche grazie alle belle prestazioni di Lorenzo Pellegrini che viaggia ancora verso una maglia da titolare al fianco di De Rossi che prende il posto di Gonalons, mentre sul centrosinistra giocherà come al solito Strootman. In difesa Manolas dovrebbe tornare ad affiancare Juan Jesus, con Florenzi e Bruno Peres a giocarsi la maglia sulla corsia destra; dall’altra parte costretto agli straordinari Kolarov per l’assenza di alternative. Nel reparto offensivo Edin Dzeko, 5 gol in campionato, continua a essere il prescelto per guidare l’attacco, a destra dopo due partite consecutive dovrebbe riaccomodarsi in panchina Cengiz Under che lascerà il posto di esterno a Defrel. Dall’altra parte altra staffetta in vista: Perotti, titolare a Benevento, potrebbe essere ancora insignito della maglia dal primo minuto, ma El Shaarawy è pronto a mettere in discussione le scelte di Di Francesco e ci proverà fino all’ultimo per iniziare questa partita.

UDINESE: LE SCELTE DI DELNERI

Gigi Delneri deve valutare le condizioni di Danilo, uscito alla fine del primo tempo mercoledì sera: in sua assenza sarà Angella a giocare in mezzo alla difesa con Nuytinck, mentre non cambiano i terzini che saranno ancora una volta Stryger Larsen e Giuseppe Pezzella - attenzione però ad Alì Adnan che sta dando buone risposte al suo allenatore. Il centrocampo dovrebbe essere disposto ancora con il perno davanti al reparto arretrato, dunque probabile vedere Hallfredsson come schermo, con i quattro alle spalle della prima punta che dovrebbero cambiare leggermente rispetto al turno infrasettimanale. Fiducia a Rodrigo De Paul e spazio per Jankto che torna titolare a sinistra; al centro potrebbe giocare solo uno tra Fofana e Barak, ma in questo caso Hallfredsson avanzerebbe la sua posizione e davanti alla difesa giocherebbe Behrami. Come prima punta, ballottaggio tra Maxi Lopez e Kevin Lasagna che contro il Torino ha giocato in una posizione da finto esterno; naturalmente c’è anche la possibilità di tornare a un più tradizionale 4-4-2, in questo caso dentro sia Lasagna che Maxi con un centrocampista in meno.

IL TABELLINO E PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 4 Nainggolan, 17 Cengiz Under, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Kardsorp, Emerson P, Schick

UDINESE (4-4-2): 22 Scuffet; 19 Stryger Larsen, 4 Angella, 17 Nuytinck, 97 Giu. Pezzella; 10 De Paul, 23 Hallfredsson, 72 Barak, 14 Jankto; 20 Maxi Lopez, 15 Lasagna

A disposizione: 1 Bizzarri, 25 Borsellini, 3 Samir, 13 Ingelsson, 6 Fofana, 96 Ewandro, 99 Balic, 9 Bajic, 7 Matos

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer, Perica, Danilo

