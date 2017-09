Probabili formazioni/ Sampdoria Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 6^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Sampdoria Milan, alle ore 12:30 di domenica 24 settembre, apre il giorno dedicato alla Serie A 2017-2018: siamo nella sesta giornata e i blucerchiati, ancora con una partita da recuperare, approcciano questa importante sfida non avendo ancora perso in questo campionato, ma reduci da due pareggi consecutivi che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Il Milan ha vinto le ultime due, giocate entrambe a San Siro; finora ha avuto un calendario piuttosto morbido ma ha certamente saputo sfruttare l’occasione, così da portarsi nei piani alti della classifica e continuare il suo processo di crescita e miglioramento. Aspettando dunque che i due allenatori schierino in campo le due squadre, proviamo a ipotizzare quali potrebbero essere le loro scelte, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA SAMPDORIA MILAN

Sampdoria Milan, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare (precisamente su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport 2.

SAMPDORIA: LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Ci saranno modifiche rispetto alla squadra che ha pareggiato senza gol al Bentegodi: in difesa dovrebbe rivedersi Jacopo Sala sulla corsia destra, cambierà anche l’altro terzino con Strinic pronto a rilevare Murru. Invariata invece la coppia a protezione di Puggioni: l’ex Silvestre affianca capitan Vasco Regini. A centrocampo le scelte sono anche aumentate rispetto alla passata stagione: l’unico insostituibile rimane Lucas Torreira che gioca come regista, al suo fianco Edgar Barreto e Praet restano i favoriti ma ci sono spazi anche per il polacco Linetty (titolare mercoledì sera), mentre non sembra essere questa la partita nella quale vedremo Verre o Capezzi far parte dell’undici di partenza dell’allenatore blucerchiato. Alle spalle delle due punte altro avvicendamento con Gaston Ramirez pronto a prendere il posto di Ricky Alvarez, anche Duvan Zapata tornerà titolare sostituendo Caprari. I gol al momento sono chiesti a Fabio Quagliarella: sono già 4 in questo campionato, nel turno infrasettimanale per la prima volta non è riuscito a timbrare il cartellino ma è pronto a rifarsi.

MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Il Milan perde i pezzi: si è fermato anche Riccardo Montolivo, costretto a saltare la partita di Marassi. Vincenzo Montella però ha un buon ventaglio di scelte: davanti alla difesa viene confermato Lucas Biglia, con Bonaventura e Calhanoglu che come sempre si giocheranno la maglia da mezzala sinistra e Kessie che dovrebbe avere la meglio dall’altra parte del campo. In difesa un cambio rispetto alla vittoria sulla Spal: torna titolare Musacchio che prende il posto di Cristian Zapata, Bonucci comanderà ancora il reparto davanti a Gigio Donnaurmma con Alessio Romagnoli, ex della partita, che si disporrà invece sul centrosinistra. Conferma per Ricardo Rodriguez sull’esterno sinistro, a destra invece Calabria potrebbe far accomodare in panchina Abate; per il tandem offensivo ci sono svariate soluzioni, ma Kalinic ormai viaggia in largo vantaggio per il ruolo di prima punta e al suo fianco dovrebbe agire Suso, forse in questo momento il partner perfetto per il croato. Panchina dunque per André Silva, che appare più un’alternativa a Kalinic che la sua spalla nella formazione di partenza.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-3): 1 Puggioni; 7 Sala, 26 Silvestre, 19 Regini, 17 Strinic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 91 D. Zapata, 27 Quagliarella

A disposizione: 92 Tozzo, 22 Hutvagner, 24 Bereszynski, 3 J. Andersen, 13 G. Ferrari, 29 Murru, 16 Linetty, 21 Verre, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 2 Calabria, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 20 Abate, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 5 Bonaventura, 9 André Silva, 11 Borini, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Montolivo, Antonelli

