Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (6^ giornata)

Eccoci pronti a vivere un altro grande appuntamento con la Serie B 2017-2018: dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per la sesta giornata del torneo cadetto, e dunque è già tempo di andare a studiare quali saranno le probabili formazioni per le undici sfide che vedremo di scena tra sabato 23 settembre, giorno in cui si giocano nove gare, e lunedì 25 settembre quando si chiuderà con il consueto Monday Night, che tornerà a farci compagnia passando attraverso il posticipo della domenica pomeriggio. Dunque, presentiamo le possibili scelte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERNANA

Seconda consecutiva in casa per il Bari che ha ripreso a vincere; dovrebbe cambiare poco Fabio Grosso che ripropone Nené e Floro Flores in attacco, supportati da Andrés Tello e Improta che agiranno sulle corsie laterali con Basha e Busellato al fianco di Marrone. In difesa torna titolare Tonucci: prende il posto di Marrone, che potrebbe essere impiegato a centrocampo sfilando così la maglia a Marrone. Ragionevolmente la Ternana riproporrà il 4-3-1-2 visto nei 20 minuti contro il Brescia: Valjent e Favalli sulle corsie con Gasparetto e Marino davanti a Plizzari, Varone e Defendi ad accompagnare Bordin mentre Tiscione sarà il trequartista alle spalle di Carretta e Montalto.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FOGGIA

Brescia in campo con un 3-5-2 nel quale Andrea Caracciolo e Rinaldi saranno gli attaccanti; Ndoj in mediana supportato da Cancellotti e Furlan sulle fasce, con Machin e Bisoli interni di centrocampo. In difesa Gastaldello guida un reparto nel quale agiscono Meccariello e Somma, in porta Minelli. Per il Foggia, squadra che vince non si cambia, ma nel tridente offensivo potrebbe trovare spazio Chiricò che si gioca il posto con Nicastro, conferme per Mazzeo e Fedato con capitan Agnelli a guidare il centrocampo, in difesa Rubin e Camporese saranno gli esterni mentre in porta c’è Agazzi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

Attilio Tesser arriva da una sconfitta e valuta di modificare qualcosa: in difesa Pol Garcia può tornare titolare al posto di Canini, a centrocampo invece Cavion si prepara alla maglia da titolare che può strappare a Daniele Croce. Sembrano confermate le scelte in attacco, ma occhio a Paulinho che potrebbe trovare spazio dal primo minuto insieme a Brighenti e Mokulu Tembe. Nel Pescara, Zdenek Zeman non rivede le sue scelte: tridente formato da Pettinari centrale con Capone e Del Sole sugli esterni, a centrocampo comanda Brugman con il supporto del giovane Coulibaly. Potrebbe però tornare in campo Benali, che nel caso giocherebbe o come esterno d’attacco o addirittura come mezzala offensiva, prendendo così il posto di Valzania.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CITTADELLA

L’Empoli secondo in classifica si presenta con il solito 3-5-2 comandato da Caputo e Alfredo Donnarumma, e nel quale i centrocampisti saranno decisamente importanti. Occhio al talento di Castagnetti che ha fatto molto bene martedì sera contro il Parma e può essere l’ago della bilancia nella formazione toscana; per quanto riguarda il Cittadella, reduce dal 4-0 contro il Cesena Roberto Venturato non dovrebbe cambiare poi molto la sua formazione. Vedremo ancora Schenetti alle spalle del duo Litteri-Kouame, potrebbe prendersi un turno di riposo Manuel Iori (pronto nel caso Chiaretti, che può giocare anche in posizione arretrata) con Pasa e Settembrini a guidare la mediana. Le alternative comunque ci sono: Iunco e Arrighini reclamano una maglia nel reparto avanzato, magari a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA AVELLINO

Reduce dalla sconfitta di La Spezia, il Novara potrebbe cambiare qualcosa: in attacco per esempio può esserci spazio per Riccardo Maniero al posto di Macheda, mentre in difesa Del Fabro si prepara ad avere una maglia da titolare. Centrocampo confermato con Moscati e Sciaudone ad accompagnare il lavoro di Ronaldo, nel tridente offensivo rischia il posto Da Cruz, possibile maglia per Orlandi. L’Avellino ha giocato lunedì, dunque tecnicamente ha meno bisogno di turnover; ad ogni modo Walter Novellino potrebbe comunque attuarlo, per esempio in attacco dove Ardemagni è in staffetta con Castaldo che ha iniziato il Monday Night della scorsa stagione. A destra, in difesa, chance per Laverone che potrebbe sostituire Ngawa mentre a centrocampo Rizzato se la gioca con Di Tacchio.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FROSINONE

Persa la prima partita della stagione, il Perugia riparte dal suo 4-3-3 e da una formazione nella quale quasi certamente torneranno a disposizione sia Brighi (a centrocampo al posto di Bianco, a sua volta infortunato martedì) e Cerri, pronto dunque a riprendersi la maglia da titolare nel tridente offensivo. Da valutare chi starà fuori tra Di Carmine, Han e Buonaiuto; dovrebbe recuperare anche Belmonte per la difesa, in questo caso tornerà in panchina Zanon mentre a centrocampo sembrano confermati Bandinelli e Colombatto. Il Frosinone gioca con gli stessi undici che hanno vinto ad Ascoli, salvo sorprese; una potrebbe essere l’inserimento di Gori al centrocampo, in ballottaggio con Frara e Beghetto. In attacco ancora spazio a Daniel Ciofani e Dionisi, in difesa difficile vedere Russo al posto di uno del trio davanti a Bardi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

Dopo il pareggio di Vercelli, Alberto Bollini dovrebbe confermare gran parte della sua formazione; attenzione però a Bocalon, che dovrebbe tornare titolare in luogo di Alejandro Rodriguez al centro dell’attacco. Sprocati ci sarà, dall’altra parte Di Roberto si gioca il posto con Alex mentre Zito può essere una soluzione per il centrocampo, lasciando fuori uno tra Minala e Matteo Ricci. Spezia in campo con Okereke o Forte per sostituire Marilungo, che dopo il gol potrebbe tornare in panchina; conferma invece per Granoche in attacco, non dovrebbe cambiare tantissimo anche se Bolzoni insidia una maglia a centrocampo e potrebbe sfilarla a Pessina. Difesa invariata con Terzi a guidare il reparto con il supporto di De Col e Ceccaroni, in porta Raffaele Di Gennaro (scuola Inter).

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PARMA

Qualche dubbio per Pippo Inzaghi: a centrocampo Falzerano o Suciu possono lasciare spazio a Francesco Signori, in attacco invece reclama una maglia da titolare Geijo che se la gioca quindi con Moreo (in gol lunedì) e Zigoni. Le corsie laterali dovrebbero rimanere invariate, così come la difesa a protezione del portiere Audero. Nel Parma torna in panchina Lucarelli: in difesa spazio a Gagliolo, mentre a centrocampo le cose dovrebbero rimanere invariate a meno che non ci sia una maglia per Corapi. Occhio al reparto offensivo, che potrebbe essere cambiato in toto rispetto al Monday Night della quinta giornata: Siligardi va verso la conferma, Calaiò e Baraye saranno quasi certamente titolari e anche Ceravolo ha possibilità di iniziare la partita del Penzo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA CARPI

Entella confermata nel suo 4-1-3-2, ma occhio a De Luca e La Mantia che possono essere utili per l’attacco, con Luppi che va verso un’altra occasione e Diaw, pur autore del gol del pareggio a Pescara, che potrebbe tornare titolare. Troiano sarà come sempre lo schermo davanti alla difesa; Aramu guida il reparto di mezzo con Palermo e Ardizzone ai suoi lati. Nel Carpi è squalificato Hraiech: il suo posto in mezzo al campo sarà preso da Giorico con tutta probabilità, per il resto la squadra di Antonio Calabro non dovrebbe cambiare rispetto a quella che ha perso in casa contro il Foggia, dunque ancora Mbakogu a fare coppia offensiva con Belloni (qui però c’è Concas che potrebbe tornare utile dal primo minuto), in mezzo al campo Pasciuti e Verna.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ASCOLI

Schiantato a Cittadella, il Cesena ha bisogno di risposte: ci sarà campo per Panico nel reparto avanzato, fuori uno tra Gliozzi e Jallow ma attenzione al possibile cambio di modulo, con Andrea Camplone che potrebbe pensare a un 4-3-3 per dare più peso allo sviluppo della manovra offensiva. Si vedrà quello che il tecnico deciderà, in ogni caso possibile spazio anche per Esposito, dietro potrebbe rimanere fuori Cascione. Nell’Ascoli ci sarà ancora Favilli a giostrare da prima punta, ma alle sue spalle questa volta potremmo vedere il giovane Clemenza; anche De Feo reclama spazio nell’assetto offensivo dei marchigiani, e dunque qualcosa potrebbe davvero cambiare. A centrocampo Cinaglia potrebbe giocare al fianco di Buzzegoli, prendendo così il posto di Bianchi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PRO VERCELLI

Bruno Tedino perde Bellusci per squalifica: al suo posto al centro della difesa ci sarà Thiago Cionek, mentre a centrocampo potrebbe avere una maglia dal primo minuto Rispoli che è in ballottaggio con uno dei due esterni (Aleesami e Morganella) potendo giocare su entrambe le corsie. Davanti confermati Coronado e Nestorovski, pur se c’è la possibilità di vedere il duo macedone con l’inserimento dunque di Trajkovski dal primo minuto. Pro Vercelli che invece dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato contro la Salernitana, con Raicevic davanti a tutti e Vives a fare gioco in mezzo al campo. Firenze dovrebbe giostrare tra le linee insieme a Vajushi, in una sorta di albero di Natale; in difesa ancora Ghiglione e Mammarella sulle corsie laterali.

