Probabili formazioni/ Spal Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 6^ giornata)

Spal Napoli, alle ore 18 di sabato 23 settembre, si gioca per la sesta giornata della Serie A 2017-2018. Seconda trasferta consecutiva per i partenopei, che arrivano a Ferrara a punteggio pieno e dopo aver demolito in rimonta la Lazio, confermando ancora una volta di avere un sensazionale reparto offensivo (19 gol) e di essere decisamente migliorati sul piano del cinismo. Dall’altra parte una Spal che, nonostante le buone prestazioni e la personalità mostrata, viene da tre sconfitte consecutive e comincia a calare in classifica; in attesa del calcio d’inizio andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Spal Napoli, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: le quote per la previsione 1X2 ci dicono che la vittoria della Spal vale 12,00, il pareggio è quotato 6,75 mentre la vittoria del Napoli vi permetterebbe di guadagnare 6,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

SPAL: LE SCELTE DI SEMPLICI

Dovrebbe tornare Borriello dal primo minuto: lasciato fuori a San Siro, l’attaccante gioca contro la squadra della sua città ed è pronto ad affiancare chi tra Antenucci e Paloschi uscirà vincente dal ballottaggio. Anche a centrocampo Leonardo Semplici deve operare delle scelte: Viviani dovrebbe essere confermato come regista, torna a disposizione Luca Rizzo che contende una maglia da titolare a una delle due mezzali, con Mora e Schiattarella che potrebbero dunque lasciargli il posto senza dimenticarsi di Grassi, passato brevemente da Napoli senza fortune. Sulle corsie laterali Manuel Lazzari e Mattiello potrebbero essere confermati; in difesa potrebbero esserci i tre di sempre, ovvero Salamon e Vaisanen che stringono la loro posizione affiancando Vicari, ma non va sottovalutata la presenza di Felipe che, dopo il Milan, potrebbe giocare una partita delicata vista soprattutto la sua esperienza. La formazione della Spal in ogni caso potrebbe essere modificata all’ultimo: Semplici ha comunque un buon ventaglio di scelte a disposizione, non bisogna per esempio dimenticarsi di Pa Konate che può occupare la corsia sinistra a centrocampo.

NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Dopo il 4-1 sul campo della Lazio ci aspettiamo qualche cambio da parte di Maurizio Sarri: possibile ad esempio che in difesa, al fianco di Koulibaly, vada a giocare Chiriches che oggi rappresenta la prima alternativa ai difensori centrali e dunque può prendere il posto di Raul Albiol. A destra rivedremo sicuramente Hysaj che rimpiazza il positivo Maggio visto all’Olimpico, a sinistra spazio ovviamente a Ghoulam. E’ a centrocampo che Sarri potrebbe cambiare: sono ormai due turni che Hamsik dovrebbe riposare e invece viene mandato regolarmente in campo, la volta buona potrebbe essere questa trasferta di Ferrara? Da capire, in caso fosse così Zielinski andrebbe a occupare la sua posizione in campo con Allan confermato sul centrodestra, altrimenti fuori il brasiliano e dentro il polacco con la conferma del capitano, ancora a caccia del primo gol in stagione. Jorginho resta favorito su Amadou Diawara, mentre in attacco non dovrebbe cambiare nulla con Mertens ancora preferito a Milik, Callejon e Lorenzo Insigne ovviamente schierati sugli esterni.

IL TABELLINO E PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 23 Vicari, 21 Salamon, 15 Vaisanen; 29 M. Lazzari, 22 L. Rizzo, 77 Viviani, 20 Mora, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 22 Borriello

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 27 Felipe, 6 Cremonesi, 12 Pa Konate, 8 Bellemo, 88 A. Grassi, 28 Schiattarella, 18 Schiavon, 24 M. Vitale, 9 F. Bonazzoli, 43 Paloschi

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Della Giovanna, Floccari





NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 19 NI. Maksimovic, 6 Mario Rui, 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

