Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse delle partite: attenzione a Juventus Torino! (6^giornata)

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo un intenso turno infrasettimanale, il campionato di Serie A torna in campo in questo weekend per disputare la sesta giornata: prima di vedere però cosa ci dicono i pronostici per questa turno vediamo nel dettaglio che match ci offre il calendario ufficiale. Saranno infatti tre e tutti importanti gli anticipi previsti per sabato 23 settembre: si comincerà con la sfida all’Olimpico tra Roma e Udinese, prevista alle ore 15.00, con il Napoli chiamato in trasferta al Mazza contro la Spal in programma alle ore 18.00. Il big match della sesta giornata darà però il Derby della Mole, tra Juventus e Torino atteso all’Allianz Stadium alle ore 20.45. sono invece sette le sfide riservate alla domani: si comincerà con il lunch match al Marassi tra Sampdoria e Milan alle ore 12.30, con 4 incontri alle ore 15.00 ovvero Cagliari-Chievo, Crotone-Benevento, Inter Genoa e Verona-Lazio. Il programma della sesta giornata si chiuderà poi con la partita alle ore 18.00 tra Sassuolo e Bologna, e con il match serale delle 20.45 tra Fiorentina e Atalanta. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio partita per partita i pronostici fissati alla vigilia dalla nostra redazione: scopriamo chi saranno i vincitori annunciati di questa emozionante sesta giornata della Serie A.

PRONOSTICO ROMA UDINESE

Per la sfida tra Roma e Udinese, entrambi i tecnici tornano in campo avendo qualche defezione importante nella orsa: nonostante questo, storia, livello tecnico e fattore campo vede favoriti in maniera chiara dal pronostico i giallorossi di Di Francesco, che tornano in casa con la speranza di raccogliere la terza vittoria di fila della stagione.

PRONOSTICO SPAL NAPOLI

Sfida che pare non avere storia almeno per il pronostico quello tra Spal e Napoli: nonostante il fattore campo sono gli azzurri i strafavoriti alla vittoria. La compagine di Sarri infatti arriva alla sesta giornata di campionato a punteggio pieno e con la prima posizione in classifica, da consolidare al Mazza approfittando dell’incontro spinoso previsto per l’altra capolista, la Juventus.

PRONOSTICO JUVENTUS TORINO

Storico, stato di forma, classifica e fattore campo vedono indirizzati alla vittoria i bianconeri rispetto ai granata in questa edizione all’Allianz Stadium del derby della Mola. Fatti questi calcoli però un derby rimane un derby e quindi una sfida a se stante dove questi dati potrebbero venir smentiti dal campo.

PRONOSTICO SAMPDORIA MILAN

Considerando il fattore campo e la storia ella sfida tra Sampdoria e Milan i blecerchiati sarebbero favoriti d’obbligo: il Marassi è sempre stato un campo ostico per il Diavolo, che però quest’anno ha mostrato una maggiore maturità anche fuori casa. Ora la sfida contro i liguri pare quindi un vero banco di prova per i rossoneri di Montella, sempre vincenti finora in stagione ma contro formazioni piccole (e sconfitta dalla prima “big” la Lazio). Match quindi imprevedibile ma che vede il Milan leggermente un avanti nel pronostico.

PRONOSTICO CAGLIARI CHIEVO

Complice il fattore campo, nella sfida tra Cagliari e Chievo pare che siano i sardi a meritare la palma di favoriti, ma va detto che la sfida appare abbastanza aperta. Dando un occhio alla classifica vediamo che le due squadre appaiono molto vicine, con i rossoblù 11^ e i clivensi alla 12^ posizione con appena un punto a dividerli e ruolini di marcia molto simili finora.

PRONOSTICO CROTONE BENEVENTO

Scontro diretto tra i due fanalini di coda di questa prima parte della stagione del campionato di Serie A: il pronostico tra Crotone e Benevento potrebbe quindi favoriti i primi più che altro per il fattore campo, visto che finora sono state davvero poche le soddisfazioni raccolte da tutte e due le società.

PRONOSTICO INTER GENOA

Fattore campo e stato di forma con cui la compagine di Spalletti torna al Meazza per la sfida tra Inter e Genoa, consegnano proprio ai nerazzurri la palma di favorito ma va detto che i grifoni di Juric potrebbero risultare un avversario molto ostico sul campo. Il genoa dopo tutto è ancora alla ricerca della prima vittoria nella stagione mentre l’Inter vuole subito rialzare la testa dopo il pari con il Bologna.

PRONOSTICO VERONA LAZIO

Nonostante il fattore Bentegodi nella partita tra Verona e Lazio la vera vincitrice annunciato secondo il pronostico rimane la compagine biancoceleste. Sconfitta dal Napoli la formazione di Inzaghi ha voglia di rifarsi contro i gialloblu per riprendere la corsa ai gradini più alti della classifica e nonostante alcune defezioni importanti nella rosa ufficiale del tecnico dell’aquila, la Lazio va in trasferta abbastanza sicura di ottenere un successo.

PRONOSTICO SASSUOLO BOLOGNA

Nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna il pronostico rimane molto aperto: di fatto lo scontro tra le due squadre non è particolarmente sentito dalle rispettive tifoserie e il fattore campo potrebbe influenzare solo in parte l’esito della partita. La classifica della Serie A alla vigilia di questo turno non ci aiuta tropo visto che le due formazioni sono una dietro l’altra a un solo punto di distacco: i felsinei però tornano in campo dopo aver fermato sul pareggio l’Inter di Spalletti mentre i neroverdi hanno messo a segno la seconda vittoria stagionale contro il Cagliari.

PRONOSTICO FIORENTINA ATALANTA

Match dall’esito aperto quello tra Fiorentina e Atalanta nel finale nel sesto turno di campionato: la storia e il fattore campo vede infatti avanti i viola nel pronostico sulla carta ma la compagine di Gasperini approda la Franchi dopo la bella vittoria conseguita per 5-1 con il Crotone, terzo risultato utile di seguito in cinque giornate disputate.

