Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote della partite di oggi (6^giornata)

Dopo un intenso primo turno infrasettimanale il campionato di Serie B 2017-2018 torna in campo questo weekend per la sesta giornata: prima di analizzare cosa ci dicono i pronostici e le scommesse fissate per i vari match riepiloghiamo un attimo il programma di questo turno. Si comincerà sabato 23 settembre con ben 9 incotri il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00 ovvero Bari-Ternana, Brescia-Foggia, Cremonese-Pescara, Empoli-Cittadella, Entella-Carpi, Novara-Avellino, Perugia-Frosinone, Salernitana-Spezia e Venezia-Parma. Due quindi i posticipi previsti, ovvero la partita tra Cesena e Ascoli prevista per domenica 24 settembre alle ore 17.30 e la sfida del Monday Night tra Palermo e Pro Vercelli, in calendario per lunedi 25 alle ore 20.30. Vediamo ora partita per partita i pronostici e le scommesse sui probabili vincitori di ogni incontro.

PRONOSTICO BARI TERNANA

Complice la classifica e soprattutto il brillante risultato ottenuto dai galletti nel turno infrasettimanale, il pronostico della partita tra Bari e Ternana vede avanti la squadra di Fabio Grosso: la formazione biancorossa inoltre vanta l’entusiasmo suscitato dalla rottura della serie di risultati negativi di settimana scorsa oltre che il fattore campo.

PRONOSTICO BRESCIA FOGGIA

Al Rigamonti andrà in scena la partita tra Brescia e Foggia il cui esito però appare davvero aperto almeno secondo il pronostico: se la Leonessa ha dalla sua il fattore campo, registra ancora un notevole ritardo in classifica. Nella graduatoria però non è messa meglio la compagine dei satanelli, che però sono reduci da un’inaspettata vittoria contro il Carpi nel turno infrasettimanale.

PRONOSTICO CREMONESE PESCARA

Difficile fare un pronostico della partita tra Cremonese e Pescara: i primi infatti vantano il fattore campo a proprio favore oltre che in piazzamento migliore a confronto contro i delfini. I grigio rossi però tonano in casa dopo la sonora sconfitta subita pochi giorni fa con il bari e non sempre lo Zini si è rivelato fondamentale. I delfini stanno creando molto ma sprecando tanto come visto contro l’Entella, e non sono dati per favoriti netti sabato sera.

PRONOSTICO EMPOLI CITTADELLA

Pronostico chiaramente a favore dei toscani per la partita tra Empoli e Cittadella: gli azzurri vantano fattore campo, classifica e stato di forma viste le 3 vittorie i due pari messi a segno contro le due débâcle finora ottenute dai granata.

PRONOSTICO ENTELLA CARPI

Sfida che si annuncia intensa quella tra Entella e Carpi il cui pronostico del vincitore non appare così definito. I liguri hanno dalla loro l’apporto del pubblico di casa spesso importante anche in termini di risultati, ma scontano la 17^ posizione in classifica, il Carpi è quarto ma arriva dalla prima sconfitta dolorosa contro il Foggia nel primo turno infrasettimanale.

PRONOSTICO NOVARA AVELLINO

Storico e fattore campo vede avvantaggiato alla vittoria il Novara in questo sesto turno di campionato, ma gli azzurri arrivano al Piola dalla terza sconfitta di stagione. Al contrario l’Avellino registra finora un andamento migliore nei risultati come nella classifica.

PRONOSTICO PERUGIA FROSINONE

Match tra i grandi nel sesto turno di B quello tra Perugia e Frosinone, dall’esito apertissimo. I grifoni in casa al curi finora non hanno mai fallito e la sconfitta subita solo martedì scorso potrebbe dare loro una motivazione in più. Dall’altra parte però il Frosinone ha dalla sua un ruolino di marcia impeccabile e la prima posizione in graduatoria.

PRONOSTICO SALERNITANA SPEZIA

Se diamo un occhio alla classifica della Serie B per il match tra Salernitana e Spezia consegneremmo la palma di favorito ai liguri, decimi dopo il successo in caa contro il Novara. I granata dalla loro hanno però il fattore campo, ovvero l’Arechi dove rimangono imbattuti finora,

PRONOSTICO VENEZIA PARMA

Fattore campo e risultati finora conseguiti danno al Venezia la palma di favorita nella sfida contro il Parma: i ducali poi giungono a questo match dopo aver incassato tra le mura di casa la terza sconfitta di questa stagione.

PRONOSTICO CESENA ASCOLI

Dando un occhio alle quote del posticipo tra Cesena e Ascoli al Manuzzi pare la vittoria dei padroni di casa sia cosa certa: i romagnoli dopo tutto hanno raccolto l’unica vittoria in questa stagione della cadetteria proprio di fronte al proprio pubblico. Va però detto che entrambe le formazioni sono ai gradini più bassi della classifica generale.

PRONOSTICO PALERMO PRO VERCELLI

Sarà la sfida tra Palermo e Pro Vercelli ad accedere il lunedi sera: vincitore annunciato alla vigilia la compagine rosanero attesa in casa. Classifica, stato di forma e fattore campo infatti arrido alla formazione rosanero, che arriva a giocare al Barbera dopo i secondo successo stagionale: i piemontesi, fanalino di coda paiono avere ben poche speranze.

