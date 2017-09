Rende-Francavilla/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Francavilla, LaPresse

Rende-Virtus Francavilla, diretta dal signor Ricci di Firenze, sabato 23 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida che vedrà le due squadre scendere in campo per la quinta giornata di campionato nel girone C della Serie C 2017-2018, tornata alal sua storica denominazione originaria.

L'avventura del Rende in Serie C, dopo il ripescaggio ottenuto in extremis, è iniziata benissimo con la conquista di una vittoria nel derby calabrese contro la Reggina alla quale aveva fatto seguito il successo esterno contro l'Akragas. Dopo questi primi sei punti, la formazione allenata da Trocini è andata però incontro a due sconfitte di misura, perdendo prima il match contro il Siracusa in casa, zero a uno così come è terminata la sfida sul campo del Lecce, combattuta ma che ha visto imporsi la formazione salentina che vedeva al suo esordio l'allenatore Fabio Liverani.

Per la Virtus Francavilla diversi alti e bassi in questo inizio di campionato, dopo il pareggio casalingo contro il Lecce è arrivata la sconfitta a Bisceglie, alla quale ha fatto seguito la prima vittoria contro il Fondi, sempre tra le mura amiche dello stadio Giovanni Paolo II. Sempre in casa, il Francavilla ha poi affrontato il Catania, ritrovandosi a giocare un ottimo primo tempo ma poi subendo colpo su colpo l'esperienza degli avversari, che si sono imposti con un tre a zero decisamente troppo severo, ma che rende l'idea di quanto i pugliesi debbano ancora migliorare.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA RENDE FRANCAVILLA

La sfida Rende-Virtus Francavilla del girone C di Serie C non potrà essere seguita in diretta tv, ma solamente in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che si saranno abbonati sul sito sportube.tv, oppure avranno acquistato la partita singola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena sul campo dei calabresi. Rende schierato con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Sanzone, Porcaro e Marchio. Sulla corsia laterale di destra giocherà Viteritti e sulla corsia laterale di sinistra scenderà invece in campo il francese Blaze. A centrocampo, zona mediana con il marocchini Laaribi affiancato da Gigliotti e Rossini. In attacco, l'argentino Actis Goretta farà coppia con Vivacqua. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi in porta a sua volta dietro una difesa a tre con Prestia, Abruzzese e Maccarone titolari. Folorunsho sarà il perno di centrocampo, affiancato in zona centrale da Sicurella e da Buono, mentre Albertini giocherà sulla fascia destra e Agostinone sulla fascia sinistra. Il francese Ayina comporrà invece il tandem offensivo assieme a Saraniti.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari per le due formazioni, 3-5-2 per il Rende di Bruno Trocini, ormai una sicurezza in casa calabrese, e anche per la Virtus Francavilla di Gaetano D'Agostino, che potrebbe sicuramente trovare giovamento da una maggiore concretezza offensiva, soprattutto sulla base di quanto visto nel match contro il Catania. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre, non essendo stato il Rende inserito nei gironi con squadre pugliesi durante la sua lunga militanza nei campionati dilettantistici negli ultimi anni, dove ha sempre militato peraltro anche il Francavilla prima della promozione di due anni fa in terza serie.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse sul match, vittoria interna quotata 2.20 da Betclic, con i bookmaker che vedono più solida la compagine calabrese, soprattutto tra le mura amiche, rispetto a quella pugliese, il cui eventuale blitz esterno viene quotato 3.20 da Paddy Power. L'eventuale pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.10 da William Hill.

