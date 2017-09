Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (6^ giornata, 23 settembre)

Risultati Serie A, 6^ giornata: la Roma ospita l'Udinese (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 torna in campo per la sua sesta giornata: non si rifiata dopo il turno infrasettimanale e sabato 23 settembre avremo ben tre anticipi, nei quali sono coinvolte le tre squadre che giocheranno in Champions League. Poichè sono anche le prime tre della classifica dello scorso maggio, lo spettacolo è assicurato: si parte alle ore 15 con Roma-Udinese, alle ore 18 avremo Spal-Napoli mentre alle ore 20:45 la chiusura è dedicata a Juventus-Torino.

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA

IL DERBY DELLA MOLE

Juventus e Torino sono pronte a vivere l’ennesimo capitolo di un derby all’ombra della Mole. Lo scorso anno Gonzalo Higuain decise andata e ritorno: la sua doppietta valse i tre punti al Grande Torino, poi il Pipita timbrò una rete allo scadere per un pareggio comunque importante, quando la Juventus viaggiava verso lo scudetto ma stava perdendo smalto. Le delusioni del Torino negli ultimi anni sono state tante: si contano almeno tre derby persi o pareggiati all’ultimo secondo, “capeggiati” da quello risolto da Juan Cuadrado che diede il via alle 15 vittorie consecutive bianconere e alla rimonta scudetto. Oggi i granata ci credono: hanno un Belotti mai così maturo, sono ancora imbattuti e Sinisa Mihajlovic non ha intenzione di lasciare punti per strada. La Juventus però arriva alla stracittadina a punteggio pieno e vuole mantenere il passo in vista delle grandi sfide contro le big.

NAPOLI DA SOGNO

Il Napoli continua a battere i suoi stessi record: l’anno scorso la squadra di Maurizio Sarri aveva segnato 12 gol nelle prime cinque giornate di campionato, quest’anno sono già 19 con nove marcatori diversi e, soprattutto, i partenopei hanno centrato una partenza stratosferica vincendo tutte le partite. La rimonta sulla Lazio si è trasformata in un dominio contro una squadra che aveva già battuto Juventus e Milan, ed è anche la dimostrazione di un progetto che sta diventando sempre più convincente. Parlare di scudetto diventa a questo un obbligo, soprattutto perchè oggi c’è un impegno contro una neopromossa che può portare la squadra a vincere sei partite consecutive, allungando ancor più la striscia. Chiaramente il Napoli - come tutte le altre se è per questo - andrà valutato meglio cammin facendo, ma arrivati a fine settembre ha tutto per tenere questo passo fino al termine della stagione.

SCALATA ROMA

Anche la Roma sta facendo bene: la squadra di Eusebio Di Francesco ha ottenuto tre vittorie a fronte della sola sconfitta contro l’Inter, e sembra anche essersi lasciata alle spalle certe amnesie difensive che avevano caratterizzato le passate stagioni. I giallorossi insomma hanno sfruttato il calendario abbordabile in avvio e hanno già segnato 9 gol in quattro partite, confermando di non avere problemi dal punto di vista offensivo. La rosa sembra essere ancora corta, ma il rientro di Florenzi e quello imminente di Karsdorp daranno una mano a un Di Francesco che sta già dimostrando di avere le idee piuttosto chiare. Non solo sul modulo, ma anche e soprattutto sulla continua rotazione dei suoi giocatori dando spazio a tutti e facendo sentire importante anche chi lo scorso anno giocava magari di meno. Contro l’Udinese l’ennesima occasione per tenere il passo delle prime e rimanere in quota scudetto.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 6^ GIORNATA

ore 15:00 Roma-Udinese

ore 18:00 Spal-Napoli

ore 20:45 Juventus-Torino

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli, Juventus 15

Inter 13

Milan 12

Torino 11

Lazio 10

Roma 9*

Sampdoria* 8

Atalanta 7

Fiorentina, Cagliari 6

Chievo, Bologna 5

Sassuolo, Spal 4

Udinese 3

Genoa, Verona 2

Crotone 1

Benevento 0

* una partita in meno

