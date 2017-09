Risultati Serie B/ Classifica aggiornata: diretta gol livescore delle partite di oggi (6^ giornata)

Risultati Serie B, 6^ giornata (Foto LaPresse)

Archiviato il primo turno infrasettimanale della stagione, la Serie B 2017-2018 è pronta a tuffarsi nella sua sesta giornata: si gioca nel fine settimana ma, avendo avuto le partite lo scorso martedì, questa volta non sono previsti anticipi e il programma scatta alle ore 15 di sabato 23 settembre. Nel dettaglio si giocano Bari-Ternana, Brescia-Foggia, Cremonese-Pescara, Empoli-Cittadella, Novara-Avellino, Perugia-Frosinone, Salernitana-Spezia, Venezia-Parma e Virtus Entella-Carpi; domenica alle ore 17:30 primo posticipo con Cesena-Ascoli, chiusura con il Monday Night delle ore 20:30 che sarà Palermo-Pro Vercelli.

PROVE DI FUGA

Il Frosinone tenta l’allungo: potrebbe essere un segno del destino il gol che Terranova ha segnato a tempo quasi scaduto sul campo dell’Ascoli. Anche con il pareggio i ciociari sarebbero stati comunque in testa, ma in questo modo staccano anche l’Empoli che insegue a due punti; la squadra di Moreno Longo prosegue dunque la sua cavalcata da imbattuta e avendo trovato altre certezze. E’ ovviamente presto per dire se sia la volta buona per allungare sulla concorrenza, anche perché il calendario odierno propone la difficilissima trasferta di Perugia; tuttavia il Frosinone gioca ad alto livello da qualche anno e, dopo la delusione della stagione passata, vuole riprendersi la promozione. Dovesse superare anche l’esame Curi, sarebbe un’altra prova di come la seconda salita in Serie A nel giro di quattro anni possa diventare realtà senza passare dai playoff.

FRENATE E ACCELERATE

Due delle squadre retrocesse dall’ultima Serie A hanno vissuto momenti diversi nel turno infrasettimanale. Il Palermo, fermo a una sola vittoria in quattro partite, ha battuto la capolista Perugia con un rigore di Ilija Nestorovski, massima punizione molto discussa ma comunque decisiva per portarsi a quota 9 punti in classifica, a ridosso della zona per la promozione diretta; il Pescara invece ospitava la Virtus Entella e, dopo essersi portato agevolmente sul 2-0, nel giro di 5 minuti si è fatto rimontare e ha finito per pareggiare, andando così a 6 punti e perdendo un’altra occasione. Zdenek Zeman è fermo alla vittoria di inizio stagione contro il Foggia; soprattutto è la seconda volta in pochi giorni che la sua squadra non riesce a gestire due gol di vantaggio, di fatto sono 4 punti persi e questo potrebbe diventare un problema per una squadra che, come tutte quelle allenate dal boemo, stenta ancora a trovare il suo equilibrio. Sono 14 i gol fatti e 12 quelli incassati: al momento però le lacune della difesa stanno pesando molto più della potenza di fuoco dell’attacco, e a lungo andare la promozione rischia di allontanarsi.

IN CRISI

Il Cesena non ha la peggior difesa del campionato, ma sicuramente è una delle squadre che in questo avvio di stagione stanno faticando di più a trovare la quadra: la formazione allenata da Andrea Camplone è ferma a 4 punti in classifica e, sotto di sé, ha solo Ascoli e Pro Vercelli. Si prospetta un campionato di sofferenza, soprattutto perché il rendimento esterno non decolla ed è anzi da retrocessione: i romagnoli avevano esordito in questo campionato di Serie B incassando tre gol sul campo del Bari, mentre nel turno infrasettimanale ne hanno incassati addirittura 4 dal Cittadella (tre nel solo primo tempo) in una partita che non ha mai avuto storia. I giocatori per provare a sovvertire la situazione ci sono, ma al momento Camplone non riesce a tirar fuori il potenziale del suo reparto offensivo: il Cesena ha segnato appena 3 gol in cinque giornate, troppo pochi al momento per pensare di fare un altro tipo di campionato. Tuttavia la stagione è lunga, ed eventualmente ci sarà tutto il tempo per riprendere la marcia.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 5^ GIORNATA

Sabato 23 settembre

ore 15:00 Bari-Ternana

ore 15:00 Brescia-Foggia

ore 15:00 Cremonese-Pescara

ore 15:00 Empoli-Cittadella

ore 15:00 Novara-Avellino

ore 15:00 Perugia-Frosinone

ore 15:00 Salernitana-Spezia

ore 15:00 Venezia-Parma

ore 15:00 Virtus Entella-Carpi

Domenica 24 settembre

ore 17:30 Cesena-Ascoli

Lunedì 25 settembre

ore 20:30 Palermo-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Frosinone 13

Empoli 11

Perugia, Carpi 10

Palermo 9

Cittadella, Cremonese, Venezia, Avellino, Spezia 7

Pescara, Bari, Novara, Parma 6

Brescia*, Ternana*, Virtus Entella, Foggia 5

Salernitana, Cesena 4

Ascoli 3

Pro Vercelli 2

* una partita in meno

