Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone C (5^ giornata)

Risultati Serie C: il Monopoli è capolista del girone C (Foto LaPresse)

Si gioca la quinta giornata nel campionato di Serie C 2017-2018: come sempre, almeno in questo momento della stagione, il sabato è il giorno dedicato al girone C e sono dunque nove le partite cui assisteremo oggi. Possiamo già vederle in elenco: alle ore 16:30 si parte con Bisceglie-Sicula Leonzio, Casertana-Akragas, Fondi-Reggina, Rende-Virtus Francavilla e Siracusa-Cosenza. Si chiude alle ore 20:30 con Catania-Fidelis Andria, Catanzaro-Lecce, Monopoli-Matera e Paganese-Juve Stabia.

IL BIG MATCH

Il big match del turno è senza ombra di dubbio quello che si gioca al Ceravolo: qui infatti il Catanzaro ospita il Lecce, ed è una sfida tra due delle squadre che inseguono la capolista. Per il Lecce, come nelle ultime stagioni, l’obiettivo è la promozione: finora sempre fallito tra tanti bassi e pochi alti, regular season sempre chiuse nelle prime posizioni ma senza mai riuscire a fare il vero salto di qualità nei playoff. Il Catanzaro ha avuto tanti problemi nei mesi e negli anni passati: scarsi risultati, rischio di retrocedere in Serie D e contestazioni dei tifosi. In questo avvio di campionato però le cose sono andate decisamente meglio, tanto che i calabresi oggi hanno un ampio sguardo sui playoff pur sapendo che il campionato è appena iniziato e che la vera sfida sarà quella di confermarsi nei mesi e nelle giornate a venire.

LA CAPOLISTA

Partita difficile per il Monopoli: la formazione pugliese con grande sorpresa di tutti guarda le avversarie dall’alto in basso ed è una delle due squadre ancora imbattute del girone C. Anche un anno fa il Monopoli era partito bene per poi calare, dunque dovrà ora provare a tenere il livello ricordandosi che il primo obiettivo è sicuramente quello della salvezza e tutto il resto sarà guadagnato. Oggi al Veneziani arriva il Matera, ed è quindi una prova non indifferente: la squadra lucana è una delle grandi favorite per la promozione. Non è sicuramente partita bene (4 punti, sarebbero 5 senza la penalizzazione) ma ha tanta qualità nella sua rosa e sa di dover riscattare una stagione in cui le cose non sono andate come previsto, a causa di un calo netto nella seconda metà del campionato che ha precluso la possibilità di giocarsi davvero la promozione diretta.

SUL FONDO

La classifica è mestamente chiusa dal Fondi: l’anno scorso questa squadra ha clamorosamente centrato i playoff da neoopromossa, stupendo tutti in un girone C che aveva vissuto di tanti risultati altisonanti (anche Siracusa e Virtus Francavilla avevano fatto più di quanto auspicato). Quest’anno invece il Fondi è partito davvero male: è una delle quattro squadre che non sono ancora riuscite a vincere una partita, ha segnato soltanto 2 gol e ha 1 punto nella graduatoria del girone, rischiando di finire già staccato dalla concorrenza per la salvezza. Oggi al Purificato arriva la Reggina: sarà fondamentale provare a vincere per non aggravare ulteriormente una situazione già complicata.

RISULTATI GIRONE C, 5^ GIORNATA

ore 16:30 Bisceglie-Sicula Leonzio

ore 16:30 Casertana-Akragas

ore 16:30 Fondi-Reggina

ore 16:30 Rende-Virtus Francavilla

ore 16:30 Siracusa-Cosenza

ore 20:30 Catania-Fidelis Andria

ore 20:30 Catanzaro-Lecce

ore 20:30 Monopoli-Matera

ore 20:30 Paganese-Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 10

Catania, Lecce, Catanzaro, Trapani 7

Siracusa*, Bisceglie*, Rende 6

Reggina 5

Akragas, Sicula Leonzio*, Matera (-1), Casertana*, Virtus Francavilla, Paganese 4

Fidelis Andria* 3

Juve Stabia*, Cosenza 2

Fondi 1

* una partita in meno

