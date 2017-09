Roma-Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Roma-Udinese, LaPresse

Roma-Udinese, diretta dal signor Massa di Imperia, sabato 23 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma della sesta giornata del campionato di Serie A: come già sabato scorso, anche oggi gli anticipi sono ben tre e si partirà già a metà pomeriggio appunto con la partita che andrà in scena allo stadio Olimpico.

Potrebbe essere questa la partita in grado di far spiccare il volo alla Roma di Di Francesco, pronta a sfruttare al meglio un calendario che ha già offerto due chance preziose per mettere da parte le polemiche di inizio stagione con i match vinti contro i fanalini di coda della classifica, Verona e Benevento. La Roma anticipa prima di affrontare la lunghissima trasferta in Azerbaigian in casa del Qarabag, e dovrà arrivare alla fine della sosta senza il super-acquisto Patrick Schick, fermato da alcuni problemi muscolari. L'occasione è ottima visto che l'Udinese appare in difficoltà, capace di ottenere solo tre punti in classifica, frutto peraltro di un'unica vittoria casalinga contro il Genoa. Per il resto, quattro sconfitte su cinque partite per la squadra di Delneri che al contrario rispetto alla solidità espressa nella passata stagione, sta soffrendo molto in difesa, con dieci gol già incassati alla media di due a partita (solo Verona, Crotone e Benevento, ovvero le ultime tre della classe, hanno fatto peggio finora). Per la Roma vincere significherebbe centrare la quarta vittoria in cinque partite.



ROMA-UDINESE, DIRETTA LIVE

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROMA UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV

La partita tra Roma e Udinese si potrà seguire in diretta tv sul canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) per tutti gli abbonati Sky, e sul canale Premium Sport HD per tutti gli abbonati Mediaset Premium. Diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile per gli abbonati alla prima piattaforma sul sito skygo.sky.it (Sky Go), per gli abbonati al digitale terrestre pay sul sito play.mediasetpremium.it (Premium Play).

IL CONTESTO

Alla sconfitta interna contro l'Inter dell'ex Spalletti prima della sosta, la Roma ha risposto con tre risultati utili importanti, prima pareggiando senza reti una partita sofferta in Champions League contro una grande d'Europa come l'Atletico Madrid. Quindi, è arrivata la rotonda vittoria casalinga contro il Verona, tre a zero con le reti di Nainggolan e Dzeko (doppietta). Doppia marcatura per il bomber bosniaco, capocannoniere della scorsa Serie A, anche nella trasferta di Benevento nel turno infrasettimanale, vinta quattro a zero dai capitolini anche grazie a due goffe autoreti dei sanniti, causate da Lucioni e da Venuti. L'Udinese invece era tornata in campo dopo la sosta battendo di misura il Genoa alla Dacia Arena grazie ad un acuto di Jankto. Poi è arrivata la sconfitta di San Siro, con la doppietta di Kalinic che ha permesso al Milan di vincere due a uno e vanificare il gol del momentaneo pari friulano di Kevin Lasagna. Nel turno infrasettimanale, per i bianconeri rocambolesca sconfitta interna contro il Torino, due a tre con i gol di Belotti, autorete di Halfredsson e gol di Ljajic per i granata, con i padroni di casa sempre costretti a rincorrere con il rigore trasformato da De Paul e il gol di Lasagna.

I PRECEDENTI

Roma e Udinese si sono affrontate per l'ultima volta all'Olimpico in campionato nella prima giornata della scorsa Serie A, il 20 agosto 2016, con vittoria giallorossa per quattro a zero maturata tutta nel secondo tempo, con i gol di Perotti (doppietta grazie a due calci di rigore), Dzeko e Salah. La Roma ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A, perdendo l'ultima volta in casa contro i friulani il 28 ottobre del 2012, nel pieno stile della Roma zemaniana. Giallorossi in doppio vantaggio con una doppietta di Lamela, poi raggiunti e superato sul due a tre dalle reti di Domizzi e dalla doppietta di Di Natale. A Roma le due squadre non pareggiano dall'uno a uno del 7 marzo 2009, Udinese in vantaggio con Felipe ma poi raggiunta da Vucinic.

QUOTE E SCOMMESSE

Roma lanciata dagli ultimi successi e sempre molto pericolosa in casa. I bookmaker ne tengono conto considerando i giallorossi favoriti in maniera schiacciante, con Betclic che quota 1.25 la vittoria interna, mentre l'eventuale successo dei friulani per Bwin moltiplica per 12.00 la posta scommessa. Quota fissata a 6.00 per il pareggio da Paddy Power.

