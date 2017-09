Salernitana-Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Spezia, LaPresse

Salernitana-Spezia, diretta dal signor Giua di Pisa, sabato 23 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tutta da seguire nel programma della sesta giornata d'andata del campionato di Serie B: attenzione a quanto succederà allo stadio Arechi, perché le ambizioni di queste due formazioni nel campionato cadetto sono ancora tutte da chiarire.

E' il momento della verità e delle conferme per Salernitana e Spezia, chiamate ad affrontare prove molto difficili in questo avvio di stagione. Sicuramente i campani speravano in un avvio maggiormente brillante, alle prese con la ricerca di un salto di qualità che non era arrivato nella scorsa stagione e che anche quest'anno sembra non proprio all'orizzonte. La prima stagione dopo il ritorno in Serie B risalendo dai dilettanti si è chiusa con una salvezza ai play out anche comprensibile rispetto a quelle che erano le esigenze del club per assestarsi in cadetteria dopo una lunga assenza. Al contrario, l'anno scorso i tifosi speravano in un inserimento in zona play off che non è arrivato, e partire quest'anno senza vittorie nelle prime cinque partite di campionato non è stato certo motivo di conforto. Questo nonostante nella trasferta di Vercelli nel turno infrasettimanale, per occasioni da gol create, la Salernitana meritasse probabilmente la vittoria.

Coi se e coi ma non si ottengono però i risultati, lo sa bene anche lo Spezia che ai play off ha partecipato invece nelle ultime tre stagioni, senza trovare però il salto in Serie A che la società sta progressivamente cercando di costruire sulle basi della programmazione. Gli spezzini però nelle ultime tre partite hanno ottenuto sette punti che, oltre a risollevare la squadra in classifica, le hanno restituito un'importante dose di autostima. Nel turno infrasettimanale contro il Novara, il gol di Marilungo in apertura di match è stato capitalizzato al meglio dai liguri, che hanno dunque ottenuto la seconda vittoria interna consecutiva dopo quella nel derby regionale contro la Virtus Entella.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA SALERNITANA SPEZIA

Il match tra la Salernitana e lo Spezia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale 259 del satellite, ovvero Sky Calcio 9, con diretta streaming video via internet fruibile da parte di tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare con un collegamento sul sito skygo.sky.it o l'applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni: Salernitana in campo con il numero uno serbo Radunovic alle spalle di una difesa a quattro con Perico laterale di destra, Vitale esterno mancino e Schiavi e Bernardini impiegati come centrali. A centrocampo accanto a Signorelli saranno titolari il camerunese Minala e Matteo Ricci, mentre in attacco nel tridente giostreranno accanto allo spagnolo Alejandro Rodriguez, punta centrale, Alessandro Rossi e Sprocati. Risponderà lo Spezia con Di Gennaro estremo difensore, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Terzi, De Col e Ceccaroni. A centrocampo duo centrale composto da Pessina e Maggiore, mentre Vignali occuperà la corsia laterale di destra e l'uruguaiano Walter Lopez presidierà il lato mancino del campo. Il nigeriano Okereke, Marilungo e Mastinu partiranno invece dal primo minuto nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Per Alberto Bollini la panchina inizia già a scottare, col 4-3-3 dell'ex tecnico della Lazio Primavera che non è riuscito ancora a trovare una vittoria, nonostante la squadra abbia provato diverse soluzioni e sprecato anche diverse occasioni da gol nell'ultima trasferta di Vercelli. 3-4-3 per lo Spezia di Fabio Gallo che dopo un inizio molto problematico è riuscito ad aumentare i giri, dimostrando di essere formazione competitiva e potenzialmente in grado di tenere il passo della zona play off, a patto di muoversi con la giusta continuità. Nell'ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Arechi, la Salernitana ha avuto la meglio di misura sullo Spezia, un uno a zero firmato dal gol di Coda il 22 gennaio del 2017. Lo Spezia è passato l'ultima volta sul campo dei campani il 19 settembre del 2015, due a zero con le reti di Brezovec e di Catellani.

QUOTE E SCOMMESSE

Bookmaker convinti, seppur con una certa prudenza, che i tempi siano ormai maturi per la prima vittoria in campionato della Salernitana, con l'affermazione granata quotata 2.20 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno della formazione ligure.

© Riproduzione Riservata.