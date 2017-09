Siracusa-Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Cosenza, LaPresse

Siracusa-Cosenza, diretta dal signor Mantelli di Brescia, sabato 23 settembre 2017 alle ore 16.00, sarà una delle sfide del programma della quinta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Attenzione al cambiamento d'orario, si giocherà infatti 30 minuti prima dell'orario che era inizialmente previsto dalla Lega.

Si affronteranno due squadre che stanno vivendo un momento piuttosto differente nella loro corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Punta a una salvezza senza troppi patemi d'animo il Siracusa che, dopo l'esordio con sconfitta in casa del Trapani, ha piazzato due colpacci di grandissima importanza contro il Rende e la settimana scorsa in casa del Fondi, battuto con un tris firmato da Mangiacasale, Scardina e Turati. Una grande prova che ha fatto sognare i tifosi aretusei e soprattutto li ha fatti sperare di poter toccare i vertici della scorsa stagione, la migliore da moltissimi anni per il club. Più ambizioso il Cosenza che ha iniziato il suo nuovo ciclo con Fontana in panchina con due sconfitte contro Monopoli e Paganese. Dopo il pari senza reti alla terza giornata a Matera, i silani hanno mancato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale casalinga contro l'Andria, che si era portata in vantaggio con Curcio allo stadio San Vito, col Cosenza che ha evitato la terza sconfitta in quattro partite di campionato solamente grazie al gol siglato da Pascali al novantaquattresimo minuto di gioco, ormai in pieno recupero.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA SIRACUSA COSENZA

Per tutti gli appassionati, la sfida sarà visibile in diretta streaming video via internet con un abbonamento, o l'acquisto del singolo evento, sul portale sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv su canali in chiaro o a pagamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: Siracusa in campo con Tomei a difesa della porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Parisi, Turati, Magnani e De Vito. A centrocampo partiranno dal primo minuto Mancino, l'argentino Spinelli e Palermo, mentre saranno titolari nel tridente offensivo Scardina, Sandomenico e Mangiacasale. La risposta del Cosenza sarà affidata a Dermaku e Pascali difensori centrali davanti all'estremo difensore Perina, mentre Idda sarà l'esterno difensivo di destra e Pinna l'esterno difensivo di sinistra. Mungo, Bruccini e Palmiero giocheranno nel terzetto di centrocampo, il tridente offensivo dei silani sarà invece composto dal francese Baclet affiancato da Tutino e da Caccavallo.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, con il tecnico Bianco che ha visto la sua squadra trovare un equilibrio e soprattutto reagire dopo un inizio di stagione difficile. Dall'altra parte ancora nessuna vittoria per Fontana, con il Cosenza che dopo un inizio shock è riuscito a muovere la classifica, pur restando ancora una delle quattro squadre (e l'unica assieme al Fondi con quattro partite giocate) ancora senza vittorie in campionato. L'ultimo precedente a Siracusa risale allo scorso campionato, il 27 novembre scorso furono i siciliani a conquistare i tre punti grazie ad una rete siglata da Scardina nella ripresa.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker, nonostante il fattore campo ed un trend di risultati francamente inequivocabile, favoriscono solo leggermente il Siracusa, la cui vittoria interna viene quotata 2.45 da William Hill. Non molto più alta la quota offerta da Betclic, 2.80, per il successo esterno cosentino, che sarebbe il primo in questo campionato per i silani, mentre Paddy Power propone ad una quota di 3.10 l'eventuale pareggio.

© Riproduzione Riservata.